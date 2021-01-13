HDP'li 9 vekil hakkında 'Kobani' fezlekesi

13 Ocak 2021 Çarşamba, 12:09

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da yer aldığı 108 sanık hakkındaki iddianamenin kabul edilmesinin ardından, Kobani olayları tarihinde HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi olan milletvekilleri hakkında fezleke hazırlamak için harekete geçti.

Bu kapsamda, HDP Eş Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Hakkı Saruhan Oluç ile Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Van Milletvekili Sezai Temelli, Mardin Milletvekili Pero Dundar, Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ve İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü hakkında, Anayasa'nın 83. maddesi gereğince milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlenecek.

Bu isimler, Kobani olayları sırasında Türkiye genelinde yaşanan olaylardan "azmettirici" sıfatıyla sorumlu tutuluyor.

Başsavcılığın Terör Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu savcı Veysel Kaçmaz'ın hazırladığı fezlekeler, Meclis'e sevk edilmek üzere Adalet Bakanlığına gönderilecek.