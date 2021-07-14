HDP'li Buldan: AK Parti ile masaya oturacak tek Kürt yoktur, Kürtler bize yaptıklarınızı ölene kadar unutmayacak
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin Şanlıurfa'daki programında yaptığı konuşmada, "AK Parti ile masaya oturacak tek bir Kürt yoktur" dedi.
HDP'li Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Şanlıurfa’da partililerle bir araya geldi. Buldan, HDP Karaköprü İlçe Başkanlığı binası balkonundan partililere seslendi.
Buldan, "AKP’nin Kürtlere yönelik zulüm ve baskısının ortada olduğunu" öne sürerek, "Bu ülkeyi öyle bir zorbalıkla yönetiyor ki seçimlerde bir kez daha iktidara gelmeyi hedefliyorlar. Artık Türkiye halklarının ve Kürtlerin AK Parti’nin yalanlarına karnının tok olduğunu bir kez daha göstermenin zamanı gelmiştir. AK Parti’nin zulmü karşısında, cezaevinde olan milletvekillerimiz, belediye başkanlarımızın, her gün operasyonlarla yöneticilerimizin tutuklanması, hakkımızda açılan davaların, fezlekelerin, bu ülkede yapılan bütün hukuksuzlukların karşısında AK Parti ile masaya oturacak tek bir Kürt yoktur" diye konuştu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın anketlerde iyi durumda olmadığı için "Diyarbakır’da Kürtlere göz kırptığını" söyleyen Buldan, "Sizin Diyarbakır’a, Hakkari'ye, Van’a gitmeniz, halkı barış mücadelesinde, özgürlük, demokrasi mücadelesinden aynı zamanda sizin bize uygulamış olduğu haksızlıkların unutulmasına vesile olmayacaktır. Kürtler ölene kadar bize yaptıklarınızı, Demirtaşları, Yüksekdağları cezaevinde tutmanızı, Kürtlerin iradesini gasp etmenizi asla unutmayacaktır” dedi.
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