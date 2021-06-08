Pervin Buldan: Mafyaya sıfır soruşturma, HDP'ye kapatma
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bu iktidarın anayasa ve hukuku rafa kaldırması bugünler içinmiş. Mafyaya sıfır soruşturma, HDP'ye kapatma" tepkisini gösterdi.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin Meclis grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Buldan’ın gündeminde HDP’ye dönük kapatma davası, devlet-mafya-siyaset ilişkisi ile gündemdeki diğer gelişmeler vardı.
"HDP'Yİ DAHA FAZLA BÜYÜTECEK"
Buldan, HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin "Açtıkları kapatma davası HDP'yi daha fazla büyütecek ve daha fazla güçlendirecek, kimsenin kuşkusu olmasın" diye konuştu.
"TAM DA 7 HAZİRAN'IN YIL DÖNÜMÜNDE"
"Ne zaman pislikleri ortaya dökülse akıllarına HDP, Kürtler geliyor" düşüncesini dile getiren Buldan, "Bu iktidarın anayasa ve hukuku rafa kaldırması bugünler içinmiş. Mafyaya sıfır soruşturma, HDP'ye kapatma. Tam da 7 Haziran'ın yıl dönümünde" ifadelerini kullandı.
BAHÇELİ'YE YANIT
MHP lideri Bahçeli'nin HDP'ye yönelik açılan ikinci kapatma davasıyla ilgili "Gözler AYM'de" sözlerine yanıt veren Buldan, "Bir talimat da yargıya verildi, 'gözler AYM'de olacak' dedi. Hayır, gözler sizin ittifak halinde olduğunuz suç örgütlerinde, çete düzeninizde, birlikte işlediğiniz suçlarda olacaktır" dedi.
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