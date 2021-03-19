Gergerlioğlu’nu savunmak ne demektir?

19 Mart 2021 Cuma

Gergerlioğlu’na yapılan haksızlık ve hukuksuzluğa karşı çıkmak, onu savunmak ne demektir?

1) Ben Gergerlioğlu’nu, mevcut Anayasa ve yasalar karşısında hem hukuksal hem de siyasal açıdan haksızlığa uğradığı için savunuyorum…

2) Ben Gergerlioğlu’nu, Temel İnsan Hak ve Özgürlüklerinden yana olduğum için, ülkemde Demokrasiyi, Hukuk Devletini yerleştirmek istediğim için savunuyorum…

3) Ben Gergerlioğlu’nu, Ergenekon ve Balyoz davalarında AKP’ye ve Cemaate siyasal ve hukuksal destek verenlere:

“Bu haksızlık ve hukuksuzlukları yapmayın, yapanlara destek vermeyin…

Temel İnsan Hak ve Özgürlüklerini, Demokrasiyi, Hukuk Devletini tahrip etmeyin…

Bir gün sizin de bunlara ihtiyacınız olacak…

İşte o zaman yine ben, Temel İnsan Hak ve Özgürlükleri, Demokrasi ve Hukuk Devleti adına, sizi de savunacağım” dediğim için savunuyorum.

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Ömer Faruk Gergerlioğlu ile tanışmayız…

Bir kez, salgın öncesi, TELE 1’e bir programa geldiğinde karşılaşmış, kendisine İnsan Hakları mücadelesini takdirle izlediğimi söylemiştim.

Daha önceleri, Ergenekon ve Balyoz davalarını desteklediğini, hatta Danıştay Cinayetini bile Ergenekon’a yüklediğini, AKP - Cemaat ittifakıyla sürdürülen Silivri Trajedisinin derinleştirilmesini istediğini, Siyasal İslamcı gelenekten geldiğini biliyordum.

Bir de son zamanlarda, hapisteki hastaların, kadınların, annelerinin yanındaki bebek ve çocukların, ayrıca KHK ile haksızlığa uğrayanların ve son zamanlarda gündeme damgasını vuran çıplak arananların sorunlarını hem Meclis’te hem de sosyal medyada dile getirdiğini görerek takdir ediyordum.

Bu yazıya oturmadan önce saatlerce, geçmişte neler yaptığını, neler yazdığını, neleri savunduğunu araştırdım…

Özgürlükçülüğünün daha çok İslamcılar ve Kürtler üzerinde yoğunlaştığını ama Silivri Trajedisi zamanında bile yapılan haksızlık ve hukuksuzlukları, cılız bir sesle de olsa dile getirdiğini gördüm.

Özetle sorun, Gergerlioğlu’nun kim olduğu ve daha önce neler yaptığı, ya da benim dostum veya düşmanım olduğu değil, Gergerlioğlu’na neler yapıldığı ve bu yapılanların haksızlık ve hukuksuzluk olup olmadığı!

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1) Gergerlioğlu’nun mahkûm olduğu suç, bir PKK haberinin linkini sosyal medyada paylaşmak. Oysa haber hakkında ne dava var ne de erişim engeli.

2) Dava sırasında Gergerlioğlu milletvekili seçildi. Davanın durması gerekiyordu. Bu konudaki Anayasa hükmüne rağmen davaya devam edildi ve sonunda Yargıtay mahkûmiyet kararını onadı.

3) Gergerlioğlu Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Yargı süreci devam ediyordu.

4) Ama Meclis Başkanı, Anayasa Mahkemesi kararını beklemeden, yani yargılama süreci bitmeden, Yargıtay kararını Meclis’te okuttu ve Gergerlioğlu’nun milletvekilliğini düşürttü.

Sonuç olarak bütün bu süreç, Gergerlioğlu’nun hem hukuksal hem de siyasal haklarının açıkça ihlali anlamına geliyor:

Yani Gergerlioğlu’na yapılanlar hem Temel İnsan Hak ve Özgürlüklerine, hem Demokrasiye, hem de Hukuk Devleti’ne aykırı…

Bu nedenle Gergerlioğlu’na yapılanları eleştiriyorum ve onu savunuyorum!

Birinci Silivri Trajedisi zamanında söylediğim, “Haksızlık yapıldığında sizi de yine ben savunacağım” sözlerimin bu denli çabuk gerçekleştiğine de hayret ediyorum.