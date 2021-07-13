Heidi Klum'dan 'Victoria's Secret' itirafı: Önceden gerçekleşmesi gerekiyordu

13 Temmuz 2021 Salı, 11:39

Dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria's Secret'ın eski mankenlerinden Heidi Klum, markanın değişime gitmesine dair düşüncelerini paylaştı.

Independent Türkçe'nin Page Six'in haberinden aktardığına göre 48 yaşındaki eski manken iç giyim markasının yakında gerçekleşmesi beklenen revizyonuna yönelik konuşarak, "Gidişatın değişmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'BUNUN ÖNCEDEN GERÇEKLEŞMESİ GEREKİYORDU'

Süper model, markanın haziranda yeniden yapılanma açıklaması hakkında, "Sadece bunun çok daha önceden gerçekleşmesi gerektiğini söyleyebilirim" diye konuştu.

US Magazine'in bildirdiğine göreyse söz konusu duyuruyla marka için "yeni bir dönemin" başlayacağı belirtilmişti. Markanın kabuk değiştirmesine oyuncu Priyanka Chopra ve futbol yıldızı Megan Rapinoe gibi isimler de eşlik edecek.

İç giyim markası, VS Collective çatısı altında kendi alanında başarılı ve ilham veren kadınlarla işbirliği yapacağını ve "devrim niteliğinde koleksiyonlar" hazırlayacağını belirtiyor.

Victoria's Secret ayrıca kadın kanserleri için tedavi çalışmalarını desteklemeyi amaçlayan bir fon da oluşturacak. Markaya dair içeriden bilgi aktaran bir kaynak, "Tüm endüstri Victoria's Secret'ın bittiğini düşünüyor" demişti. Kaynağa göre yeni isimlerin markaya "pozitif bir değişim" getirmesi bekleniyor.

Klum her ne kadar Victoria's Secret'in değişim aşamasında olduğunu kabul etse de bunun "çok uzun sürdüğünü" belirtti.

Victoria's Secret yeniden yapılanma kapsamında markanın yüzü olarak tanınan ve "melekler" diye nitelenen mankenlere de veda edecek. Markanın geçirdiği değişim gerçekçi olmamakla eleştirilen güzellik standartlarının da bir kenara bırakılması anlamına geliyor.