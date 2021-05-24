Hekimoğlu Trabzon - Kocaelispor maçında kısıtlamalar ihlal edildi

2. Lig play-off yarı finalinde oynanan Hekimoğlu Trabzon - Kocaelispor maçında Covid-19 kısıtlamalarının ihlal edilmesi, Kocaelispor cephesinin tepkisini çekti.

cumhuriyet.com.tr
24 Mayıs 2021 Pazartesi, 17:06
Hekimoğlu Trabzon - Kocaelispor maçında kısıtlamalar ihlal edildi
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Misli.com 2. Lig play-off yarı finalinde oynanan Hekimoğlu Trabzon - Kocaelispor maçına, stadyuma giren seyirciler damgasını vurdu. Hekimoğlu Trabzon'u destekleyen futbolseverler, Covid-19 kısıtlamalarına rağmen stadyumun neredeyse tamamını doldurdu. 1820 seyirci kapasiteli Ortahisar Yavuz Selim Stadyumu'nda boş koltuk kalmazken, bu durum konuk ekip Kocaelispor'un taraftarlarının tepkisini çekti.

Kocaeli yerel basınından Spor41.com'dan Erdem Övüç'ün haberine göre Trabzonlu futbolseverler TFF temsilcilerinin maçı durdurmaması için maçın başında stadyuma alınmazken, ilk düdüğün çalmasıyla birlikte tribünler dolmaya başladı. Temsilciler kural ihlali ile ilgili herhangi bir şey yapmazken, Kocaeli'de oynanan ilk maçın stada alınan seyirciler nedeniyle geç başlatıldığını belirten Kocaelispor taraftarları federasyona tepki gösterdi.


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