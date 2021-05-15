Yetkin, o konuşmayı yorumladı: "Erdoğan daha çok helallik isteyebilir"

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 13:05

Gazeteci Murat Yetkin, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgını sürecinde maddi sıkıntıya düşenlerden "helallik" istemesi üzerine bir yazı kaleme aldı.

Murat Yetkin, "Erdoğan bir hatanın daha eşiğinde neden helallik istiyor?" başlıklı yazısında, Erdoğan'ın 17 Mayıs itibariyle açılmaya işaret ettiğini hatırlatıp "Erdoğan, kendi koyduğu bir kuralı daha geri alarak 17 Mayıs’ta “açılmaya” geçecek gibi görünüyor. Belki ileride bu hatanın yol açacağı can kayıpları ve ekonomik kayıplar için de ayrı bir helallik ister." dedi.

"Helallik" isteme yaklaşımının laik, demokratik hukuk devletinde yerinin olmadığının altını çizen Yetkin, Erdoğan'ın isteğine karşılık CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı erken seçim çağrısı yapmasına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un "ucuzluk" demesiyle ilgili de "Erdoğan eğer siyasi rakibini memuruna dövdürerek itibar kaybettireceğini düşünüyorsa, daha çok konuda helallik istemesi ihtimali var. Sedat Peker videolarıyla artan dağınıklıktan hiç söz etmiyorum bile" ifadelerini kullandı.

Yetkin bu süreçte MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bu süreçte izlediği tutuma ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

"Bütün bu toz duman içinde benim anlamakta zorlandığım bir şey var. Bir siyaset kurdu olan Bahçeli bu gidişin iyi olmadığını, kendisine de kaybettireceğini nasıl görmüyor?

Belki de kural değişmeyecek ve 2002’den bu yana bütün “sandık başına” hamlelerinin efendisi Bahçeli değiştirecek siyasi gidişi."