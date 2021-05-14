Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan'ın 'helalleşelim' sözlerine yanıt: Nerde görülmüş?
CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, "Sıkıntıya düşen esnafımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz" sözlerine ilişkin "Kuru kuruya helalleşmek nerde görülmüş?" sorusunu yöneltti.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Sıkıntıya düşen esnafımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz" çağrısı siyasilerden sert tepki görüyor.
Erdoğan'ın açıklamasına 'erken seçim' çağrısıyla yanıt verildi.
"KURU KURUYA HELALLEŞMEK NERDE GÖRÜLMÜŞ?"
"Kuru kuruya helalleşmek nerde görülmüş?" diye soran CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Tamam öyleyse hemen seçim" ifadelerini kullandı.
Kaftancıoğlu'nun Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:
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