Helenex Yeni Malatyaspor, Ahmet Eyüp Türkaslan ile sözleşme imzaladı
Yeni Malatyaspor, son olarak Ümraniyespor forması giyen Ahmet Eyüp Türkaslan'ı kadrosuna kattı.
Süper Lig ekiplerinden Helenex Yeni Malatyaspor, geçtiğimiz sezon Ümraniyespor'un kalesini koruyan Ahmet Eyüp Türkaslan ile bir yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-siyahlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Kulübümüz, son olarak Ümraniyespor’da forma giyen 26 yaşındaki kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Ahmet!" ifadeleri kullanıldı.
26 yaşındaki file bekçisi, geçtiğimiz sezon 16 TFF 1. Lig maçına çıkmıştı.
Yeni Malatyaspor, transferi şu paylaşımla duyurdu:
Transfer | Kulübümüz, son olarak Ümraniyespor’da forma giyen 26 yaşındaki kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır.— Helenex Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) July 26, 2021
Hoş geldin Ahmet! pic.twitter.com/MtWb0Ibh4u
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