Helenex Yeni Malatyaspor, Ahmet Eyüp Türkaslan ile sözleşme imzaladı

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 22:38

Süper Lig ekiplerinden Helenex Yeni Malatyaspor, geçtiğimiz sezon Ümraniyespor'un kalesini koruyan Ahmet Eyüp Türkaslan ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-siyahlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Kulübümüz, son olarak Ümraniyespor’da forma giyen 26 yaşındaki kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Ahmet!" ifadeleri kullanıldı.

26 yaşındaki file bekçisi, geçtiğimiz sezon 16 TFF 1. Lig maçına çıkmıştı.

Yeni Malatyaspor, transferi şu paylaşımla duyurdu: