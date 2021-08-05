Helikopter kiralayacak olan Haluk Levent’ten eleştirilere yanıt: “Vay arkadaş, devletle karşılaştırılıyoruz”

05 Ağustos 2021 Perşembe, 10:32

AHBAP Derneğini’nin kurucusu olan ünlü şarkıcı Haluk Levent, Türkiye’nin günlerdir söndürülemeyen yangınları için helikopter kiraladıklarını açıkladı.

“GENİŞ SU DEPOLU HELİKOPTER KİRALIYORUZ”

Twitter hesabından açıklama yapan Levent, “Marmaris bölgesine göndereceğimiz helikopter Orman Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışacak” dedi.

Levent, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ile görüştük. Ahbap Derneği olarak Kazakistan’dan geniş su deposu olan 1 helikopter kiralıyoruz. En az 5 gün kalacak. Marmaris bölgesine göndereceğimiz helikopter Orman Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışacak. Umarım bir aksilik çıkmaz.”

“YAPMAYIN! GERÇEKTEN ÜZÜLÜYORUZ”

Haluk Levent’in helikopter kiraladıklarını açıklamasından sonra sosyal medya ikiye bölündü. Kendilerini devlet ile kıyasladıklarını öne süren takipçileri de sessiz kalmadı.

Twitter hesabından paylaşım yapan şarkıcı, “Devletin kanunları çerçevesinde. Devletin onay verdiği dernek ile. Devletin izin verdiği basit helikopter kiralama işini paylaştık. Vay arkadaş. Devletle karşılaştırılıyoruz. Yapmayın , etmeyin! Devlet kurumları ile koordinasyonda olmasak bunu yapamazdık. Gerçekten üzülüyoruz” dedi.