Haluk Levent duyurdu: AHBAP olarak yangın söndürme helikopteri kiralıyoruz
Bir haftayı aşkındır devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürerken AHBAP'ın kurucusu ve ünlü şarkıcı Haluk Levent, yangın söndürme helikopteri kiraladıklarını duyurdu. Levent, helikopterin Orman Müdürlüğü ekipleriyle koordineli çalışacağını söyledi.
AHBAP Başkanı Haluk Levent, Türkiye'nin birçok bölgesinde günlerdir devam eden orman yangınlarına havadan müdahale için helikopter kiraladıklarını açıkladı.
Twitter hesabından açıklama yapan Levent, helikopterin Kazakistan'dan kiralandığını söylerken, Orman Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışılacağını söyledi.
Levent, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ile görüştük. Ahbap Derneği olarak Kazakistan’dan geniş su deposu olan 1 helikopter kiralıyoruz. En az 5 gün kalacak. Marmaris bölgesine göndereceğimiz helikopter Orman Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışacak. Umarım bir aksilik çıkmaz."
Levent ayrıca, "Bilgi açısından yazayım.
Türkiye’de her şirket , bazı kurum , dernek ve şahıslar kamu yararına uçak , helikopter kiralaması yapabilir.
Bakanlıklar da kiralama yaparlar.
Belediyeler de.
Bi anda binlerce yorum geldi şaşırdım" ifadelerini kullandı.
Bilgi açısından yazayım.— Haluk Levent (@haluklevent) August 4, 2021
Türkiye’de her şirket , bazı kurum , dernek ve şahıslar kamu yararına uçak , helikopter kiralaması yapabilir.
Bakanlıklar da kiralama yaparlar.
Belediyeler de.
Bi anda binlerce yorum geldi şaşırdım.
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