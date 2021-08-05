Haluk Levent duyurdu: AHBAP olarak yangın söndürme helikopteri kiralıyoruz

05 Ağustos 2021 Perşembe, 00:30

AHBAP Başkanı Haluk Levent, Türkiye'nin birçok bölgesinde günlerdir devam eden orman yangınlarına havadan müdahale için helikopter kiraladıklarını açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Levent, helikopterin Kazakistan'dan kiralandığını söylerken, Orman Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışılacağını söyledi.

Levent, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ile görüştük. Ahbap Derneği olarak Kazakistan’dan geniş su deposu olan 1 helikopter kiralıyoruz. En az 5 gün kalacak. Marmaris bölgesine göndereceğimiz helikopter Orman Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışacak. Umarım bir aksilik çıkmaz."

Levent ayrıca, "Bilgi açısından yazayım. Türkiye’de her şirket , bazı kurum , dernek ve şahıslar kamu yararına uçak , helikopter kiralaması yapabilir. Bakanlıklar da kiralama yaparlar. Belediyeler de. Bi anda binlerce yorum geldi şaşırdım" ifadelerini kullandı.

