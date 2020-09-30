Helikopterden atıldığı iddia edilen Servet Turgut yaşamını yitirdi

30 Eylül 2020 Çarşamba, 09:45

Gözaltına alındıktan sonra Osman Şiban’la birlikte helikopterden atıldığı iddia edilen ve 20 gündür yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi veren Servet Turgut hayatını kaybetti.

Servet Turgut'un ağabeyi Naif Turgut kardeşinin yaşamını yitirdiğini doğruladı.

Van’ın Çatak ilçesi Andiçen Mahallesi Sürik mezrası kırsalında bir operasyon sırasında gözaltına alınan Osman Şiban (50) ve Servet Turgut’un (55) helikopterden atıldıkları iddia edildi. Van Valiliği, operasyon bölgesinde “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şahısların kayalıklardan düştüğünü öne sürdü. Valiliğin açıklamasının doğru olmadığını savunan köylülerin avukatı ve yakınları, “Tarlada çalışırken gözümüzün önünde alıp helikoptere bindirdiler. Kaçma, karşı koyma olayı yok. 3 gün sonra hastanede olduklarını öğrendik” demişti.

