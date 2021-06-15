AİHM'den, Erdoğan'a hakaret kararı
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2012 yılında üniversite öğrencisiyken dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçundan yargılanan Ömer Çağdaş Ersoy'un başvurusunda, "ifade özgürlüğü hakkının ihlali" kararı verdi ve Türkiye'nin Ersoy'a 4 bin Euro tazminat ödemesini istedi. AİHM, başka bir kararda, sosyal medyada paylaşımlarını beğendiği için işten atılan memuru haklı buldu.
AİHM, 2012 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) öğrenciyken dönemin Başbakanı Erdoğan ile ilgili konuşması nedeniyle yargılanan Ömür Çağdaş Ersoy’un yaptığı başvuruyla ilgili, "ifade özgürlüğü hakkının ihlali" kararı verdi. Mahkeme, Türkiye'nin karar gereği, mahkeme masrafları da içinde olmak üzere Ömür Çağdaş Ersoy’a 4 bin Euro tazminat ödemesini istedi.
Erdoğan’ın, ODTÜ’yü ziyaretini protesto etmeleri sonucu, polis ile yaşanan arbedenin ardından gözaltına alınan öğrencileri desteklemek için mahkeme binası önünde yapılan gösteriye katılan Ersoy, Erdoğan aleyhine adına yaptığı açıklamalarla ilgili olarak "görevdeki kamu görevlisine hakaret" suçundan 2016 yılında para cezası ödemeye mahkum olmuştu. 2018’de Anayasa Mahkemesi, bu cezayı ertelemişti.
'ELEŞTİRİ SINIRLARI GENİŞ TUTULABİLİR'
AİHM, gerekçeli kararında, Ersoy'un konuşması ile ilgili "normal bireylere oranla siyasetçiler için kabul edilebilir eleştiri sınırlarının daha geniş tutulabileceği yönündeki" daha önceki kararlarına atıfta bulundu.
İŞTEN ATILAN MEMURU HAKLI BULDU
AİHM, Melike isimli soyadı açıklanmayan bir kadının 2019 yılında yaptığı başvuruyu karar bağladı. AİHM, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) ifade özgürlüğüyle maddesini ihlal ettiğine hükmetti ve başvuru sahibine 2 bin Euro tazminat ödenmesini kararlaştırdı.
Adana'da Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak sözleşmeli çalışan başvuru sahibi, Facebook’a konulan bazı yazıları beğendiği için disiplin soruşturmasıyla işten atıldığı gerekçesiyle AİHM’e başvurmuştu.
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