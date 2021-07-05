Hes Kablo Kayserispor'da Wilfried Kanga ile yollar ayrıldı
Kayserispor, Wilfried Kanga ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Kayserispor, 23 yaşındaki forvet Wilfried Kanga ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Teşekkürler Kanga! Kulübümüz profesyonel futbolcularından Wilfried Kanga ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.
Teşekkürler Kanga!— Hes Kablo Kayserispor (@KayserisporFK) July 5, 2021
Kulübümüz profesyonel futbolcularından Wilfried Kanga ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.
Hes Kablo Kayserispor Kulübü pic.twitter.com/jSmtxvF6gm
Bu sezon 17 kez Kayserispor forması giyen Fransız oyuncu 3 gole imza attı.
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