Hes Kablo Kayserispor'da Wilfried Kanga ile yollar ayrıldı

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 12:25

Kayserispor, 23 yaşındaki forvet Wilfried Kanga ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Teşekkürler Kanga! Kulübümüz profesyonel futbolcularından Wilfried Kanga ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Teşekkürler Kanga!



Kulübümüz profesyonel futbolcularından Wilfried Kanga ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.



Kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.



Hes Kablo Kayserispor Kulübü pic.twitter.com/jSmtxvF6gm — Hes Kablo Kayserispor (@KayserisporFK) July 5, 2021

Bu sezon 17 kez Kayserispor forması giyen Fransız oyuncu 3 gole imza attı.