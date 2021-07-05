Hes Kablo Kayserispor'da Wilfried Kanga ile yollar ayrıldı

Kayserispor, Wilfried Kanga ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
05 Temmuz 2021 Pazartesi, 12:25
Hes Kablo Kayserispor'da Wilfried Kanga ile yollar ayrıldı
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Kayserispor, 23 yaşındaki forvet Wilfried Kanga ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Teşekkürler Kanga! Kulübümüz profesyonel futbolcularından Wilfried Kanga ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Bu sezon 17 kez Kayserispor forması giyen Fransız oyuncu 3 gole imza attı.


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