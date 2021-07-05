Max Kruse, Almanya Olimpiyat Takımı'nda
Almanya’nın Tokyo 2020 futbol kadrosu açıklandı. Kadroda, daha önce Fenerbahçe forması giyen Max Kruse de yer aldı.
Almanya, Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek kadroyu videoyla açıkladı.
UNSER TEAM FÜR TOKIO! ????— Team Deutschland | Fußball ???? (@DFB_Junioren) July 5, 2021
Wir sind richtig stolz, mit diesen Jungs ein Teil von @TeamD zu sein ????? - #HERZZEIGEN!#WirfuerD #roadtotokyo pic.twitter.com/E6J2Y6djJj
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Max Kruse de listede yer aldı.
Teknik direktör Stefan Kuntz kadroda Florian Müller, Svend Brodersen, Luca Plogmann, Jordan Torunarigha, David Raum, Benjamin Henrichs, Amos Pieper, Felix Jduokhai, Josha Vagnoman, Maximilian Arnold, Anton Stach, Niklas Dorsch, İsmail Jakobs, Arne Maier, Anton Stach, Max Kruse, Euard Löwen, Marco Richter, Cedric Teuchert'e yer verdi.
23 Temmuz'da başlayacak olimpiyatlarda Almanya, D Grubu'nda Brezilya, Suudi Arabistan ve Fildişi Sahili ile karşılaşacak.
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