Heybeliada‘da korkutan orman yangını

24 Ağustos 2021 Salı, 08:50

Gece saat 02.00 sıralarında Heybeliada’da ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine adada bulunan itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangını büyümeden söndürdü. Yangın nedeniyle bölgeye Maltepe ve Kartal’dan da itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının söndürülmesi sonucu Maltepe ve Kartal’dan sevk edilen ekipler geri döndü.

Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.



