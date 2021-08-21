Heybeliada’da yangının bıraktığı hasar havadan görüntülendi

Heybeliada’da ormanlık alanda çıkan yangının bıraktığı hasar ve soğutma çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

cumhuriyet.com.tr
21 Ağustos 2021 Cumartesi, 19:26
Heybeliada’da yangının bıraktığı hasar havadan görüntülendi
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Heybeliada Kuleli Köşk mevkiinde öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin karadan ve havadan helikopterle yaptıkları müdahale ile kontrol altına alındı.

Yangının ormanlık alanda bıraktığı hasar ve devam eden soğutma çalışmaları drone ile havadan görüntülendi. 


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