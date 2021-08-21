Heybeliada’da yangının bıraktığı hasar havadan görüntülendi

21 Ağustos 2021 Cumartesi, 19:26

Heybeliada Kuleli Köşk mevkiinde öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin karadan ve havadan helikopterle yaptıkları müdahale ile kontrol altına alındı.

Yangının ormanlık alanda bıraktığı hasar ve devam eden soğutma çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

