Heykeller, yerleştirmeler, fotogravürler...
Emre Hüner’in yarı kurgusal bir senaryo metni etrafında şekillenmiş yeni üretimlerinden oluşan [ELEKTROİZOLASYON]: Bilinmeyen Parametre Kayıt-Dışı başlıklı kişisel sergisi Arter’de perşembe gününden itibaren görülebilir.
Küratörlüğünü Aslı Seven’in üstlendiği sergide mecralar arasında dolaşarak ilerleyen, doğaçlamaya dayalı, performatif bir üretim sürecini yansıtan heykeller, yerleştirmeler, fotogravürler, serigrafiler, film sekansları ve metinler yer alıyor.
Hüner sergide, film, roman veya mimari yapı gibi formlar arasında aracı bir unsur olarak gördüğü senaryoyu işlevinden bağımsızlaştırıyor ve nihai bir sonuca varmak yerine açık bir üretim yöntemi, bir senaryo yazım süreci öneriyor. Sergi mecralar arasında dolaşarak ilerleyen, doğaçlamaya dayalı, performatif bir üretim sürecini yansıtan heykeller, yerleştirmeler, fotogravürler, serigrafiler, film sekansları ve metinlere yer veriyor. Sergi 5 Aralık’a kadar görülebilir.
Video Haberler
- Korkutan görüntü: 781 yıl sonra faaliyete geçti
- Müebbet aldı, teşekkür etti
- CHP'li kadınlardan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi
- Seçim anketinde kavga çıktı! İşte o anlar
- Rizespor’un golü sonrası GS TV spikerinin tepkisi
- Çerkezoğlu'ndan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi
- Canlı yayında büyük kavga! Hakaretler havada uçuştu
- Hamile kediye şiddet uygulayan kadının cezası belli oldu
- Antalya'da ilginç olay! Merakı ona zor anlar yaşattı
- Eşini ve kayınvalidesini öldürüp komşuyu yaraladı
En Çok Okunan Haberler
- Fransız bankasından korkutan dolar/TL öngörüsü
- Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti
- Borsa İstanbul'dan flaş açıklama
- İşte Naci Ağbal'ın görevden alınma gerekçesi
- Doların artışının sorumlularını buldu
- Bir çarpıcı veri daha: Türkiye tarihinde bir ilk!
- Acun Ilıcalı, Müge Anlı'nın peşinde iddiası
- Kütahyalı, Albayrak'ın siyasete döneceği tarihi açıkladı
- Yeldan'dan döviz kuru yorumu: Asıl tehlike bu değil
- 'Yumurta haşladım, ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım'