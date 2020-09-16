Hilton İzmir kapatılıyor
Hilton, 16 Ekim tarihinden itibaren Hilton İzmir'i işletmeyeceğini duyurdu.
Hilton'dan yapılan yazılı açıklamada, "Hilton İzmir'in şu ana kadar gösterdiği örnek misafirperverlikten gurur duyuyor ve bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İzmir’deki faaliyetlerimize DoubleTree by Hilton Hotel İzmir Alsancak, Hilton Garden Inn İzmir Bayraklı, DoubleTree by Hilton Hotel İzmir Havalimanı ve Hampton by Hilton İzmir Aliağa olmak üzere dört farklı konumda hizmet veren otellerimizle devam edeceğiz" " denildi. Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda 30 yıldır hizmet veren 5 yıldızlı otelin 33 katlı binası, kentin simge yapıları arasında yer alıyor.
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