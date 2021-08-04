9 yaşındaki çocuğun cinsel saldırı sonrası öldürüldüğü iddia ediliyor!
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, 9 yaşındaki kız çocuğunun, aralarında bir rahibin de bulunduğu 4 kişi tarafından nitelikli istismara maruz bırakıldıktan sonra öldürüldüğü ileri sürüldü.
Hindistan'da 9 yaşındaki kız çocuğu, 4 kişi tarafından nitelikli istismara maruz bırakılıp öldürüldüğü iddia edildi.
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Hindustan Times'ın haberine göre, bir rahip ve krematoryumda çalışan 3 kişi, kız çocuğuna nitelikli istismarda bulunduktan sonra öldürdükleri çocuğun cesedini, ailesinin onayını almadan ve polise haber vermeden krematoryumda yaktı.
Ailenin şikayeti ve köylülerin olayı protesto etmesinin ardından, söz konusu 4 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.
Polis, ailenin, cesedin aceleyle yakılmasını göz önüne alarak, kızlarının cinsel saldırıya ve istismara maruz kaldıktan sonra öldürüldüğünden şüphelendiği bilgisini paylaştı.
Zanlıların, anneye, kızlarının elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiği bilgisini verdiği ve aileyi, polise haber vermeleri durumunda, cesedin otopsiye gönderileceğini ve organlarının doktorlar tarafından çalınacağını söyleyerek korkuttuğu iddia edildi.
Yetkililer, yaklaşık 200 köylünün, krematoryumun önünde toplanarak, faillerin tecavüz ve cinayet suçlamasıyla yargılanmalarını talep edip protesto düzenlediğini aktardı.
HİNDİSTAN BENZER OLAYLARLA SIK SIK GÜNDEME GELİYOR
Tecavüz hadiseleriyle sık sık gündeme gelen Hindistan'da, söz konusu olaylara yönelik kitlesel eylemler düzenleniyor.
Hindistan'ın Haydarabad kentinde, 27 Kasım 2019'da, 27 yaşında bir veterinerin 4 kişinin tecavüzüne maruz bırakıldıktan sonra öldürülmesi ve cesedinin yakılması sonrası ülkenin çeşitli bölgelerinde büyük çaplı protesto gösterileri düzenlenmişti.
İktidardaki Hindistan Halk Partisinden (BJP) eski milletvekili Kuldeep Singh Sengar, 17 yaşındaki bir çocuğa tecavüz etmek suçundan yargılandığı davada, 20 Aralık 2019'da ömür boyu hapse mahkum edilmişti.
ABD'nin Yeni Delhi Büyükelçiliğinde, 6 Şubat 2020'de, elçilikte çalışan ve yaşayan temizlik görevlisinin 5 yaşındaki kız çocuğunu nitelikli istismara maruz bırakması tepkilere yol açmıştı.
Yine 2020'nin ağustos ayında Uttar Pradeş eyaletinde, 13 yaşındaki kız çocuğunun nitelikli istismara uğratılıp sonra "vahşice" öldürülmesine sosyal medyada yoğun tepki gösterilmişti. Kız çocuğunun, "dokunulmazlar" olarak nitelendirilen, ülkedeki en alt sınıfı temsil eden "Dalit"lere mensup olduğu ifade edilmişti.
NİTELİKLİ İSTİSMAR NEDİR?
Nitelikli istismar, çocuğun vücuduna "organ" veya "sair cisim" sokulması durumudur. Suçun gerçekleşmesi için penis, parmak, el… gibi organ veya uzvun sokulması gerekir. Ayrıca sair cisim sokulması durumunda da nitelikli istismar suçu gerçekleşir. Örneğin vücuda, kalem, şişe, cop, sopa gibi cisimler sokulursa da suç gerçekleşmiş olur.
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