Hindistan'da Covid-19'a karşı inek dışkısı sürüldü, doktorlardan uyarı geldi
Hindistan'da Covid-19'a karşı inek dışkısı sürülmeye başlandı. Doktorlar uygulamanın etkinliğine dair bilimsel bir kanıt olmadığını ve diğer hayvansal hastalıkların bu şekilde yayılabileceğini ifade ederek, vücuda inek dışkısı sürmenin çok tehlikeli sonuçları olabileceğini açıkladı.
Yeni tip koronavirüsün ikinci dalgasının vurduğu Hindistan'daki doktorlar, Covid-19’a karşı koruyacağı inancıyla inek dışkısı kullanıma karşı uyarıda bulundu. Uzmanlar, uygulamanın etkinliğine dair bilimsel bir kanıt olmadığını ve diğer hastalıkları yayma riski olduğunu söyledi.
UZMANLAR: 10 KAT DAHA FAZLA
Diğer taraftan, ülkedeki koronavirüs salgını şimdiye kadar bildirilen 22,66 milyon vaka ve 246 bin 116 ölümle Hindistan'da yıkıma yol açtı. Ancak, uzmanlar gerçek sayıların beş ile 10 kat daha fazla olabileceğini belirtirken, vatandaşların ülke çapında hastane yatakları, oksijen veya ilaç bulmakta zorlandığını ve birçoğunun tedavi eksikliği nedeniyle ölmeye mahkum olduğunu söyledi.
Hindistan'ın batısındaki Gujarat eyaletinde, bazı insanlar koronavirüse karşı bağışıklıklarını artıracağı veya iyileşmelerine yardımcı olacağı umuduyla vücutlarını inek dışkısı ve idrarla örtmek için haftada bir kez sığınaklara gidiyorlar.
EVLERİNİ TEMİZLEMEK VE DUA RİTÜELLERİ İÇİN DE KULLANIYORLAR
Hinduizm'de inek, yaşamın ve toprağın kutsal bir sembolü olarak görülüyor. Hindular, aynı zamanda iyileştirici ve antiseptik özelliklere sahip olduğunu düşündüklerinden evlerini temizlemek ve dua ritüelleri için de inek gübresinden yararlanıyor.
Diğer taraftan, inek dışkısının kendisinin geçen yıl Covid-19’dan kurtulmasına yardımcı olduğunu öne süren bir ilaç firmasının müdür yardımcısı Gautam Manilal Borisa, "Görüyoruz, doktorlar bile buraya geliyor” dedi.
Borisa, o zamandan beri kendi Covid-19 aşısını geliştiren Zydus Cadila'nın Hindistan’daki genel merkezinin hemen karşısında yer alan Hindu rahipleri tarafından işletilen bir okul olan Shree Swaminarayan Gurukul Vishwavidya Pratishthanam'da düzenli olarak kendisine inek dışkısı uyguluyor.
ARDINDAN SÜT VEYA AYRANLA YIKANIYORLAR
Katılımcılar vücutlarındaki dışkı ve idrar karışımının kurumasını beklerken, sığınakta inekleri kucaklıyor. Ardından inekleri onurlandırılıyorlar ve enerji seviyelerini artırmak için yoga yapıyorlar. Vücutlarda kuruyan dışkılar ise daha sonra süt ya da ayranla yıkanıyor.
Öte yandan, Hindistan'daki ve dünyanın dört bir yanındaki doktorlar ve bilim insanları, Covid-19 için alternatif tedavilerin uygulanmaması konusunda defalarca uyarıda bulundu ve bunların yanlış bir güvenlik duygusuna yol açabileceğini, sağlık sorunlarını ise daha karmaşık hale getirebileceğini söyledi.
FARKLI HAYVAN HASTALIKLARI İNSANLARA BULAŞABİLİR
Hindistan Tıp Derneği'nin Ulusal başkanı Dr. JA Jayalal, "İnek dışkısı veya idrarının Covid-19'a karşı bağışıklığı artırmak için işe yaradığına dair somut bilimsel kanıt yoktur, tamamen inanca dayanmaktadır. Bu uygulamanın yapılması ile ilgili sağlık riskleri de vardır: diğer hastalıklar hayvandan insanlara yayılabilir" dedi.
Gruplar halinde toplanan insanları içerdiği için uygulamanın virüsün yayılmasına katkıda bulunabileceğine dair endişeler de var. Ahmedabad'daki başka bir inek barınağından sorumlu Madhucharan Das, katılımcı sayısını sınırladıklarını söyledi.
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