Hindistan’da kara mantar enfeksiyonu nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 332'ye ulaştı
Hindistan’da kara mantar olarak bilinen mukormikoz enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybeden hasta sayısının 4 bin 332’ye ulaştığı bildirildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kara mantar hastalığıyla enfekte olanların sayısının 45 bin 374’e ulaştığı ve hastalığa yakalanan 4 bin 332 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.
Sağlık Bakanı Bharati Pravin Pawar, parlamentonun üst kanadına verdiği yazılı yanıtta, kara mantar nedeniyle en fazla ölümün bin 129 kişiyle Maharashtra ve 656 kişiyle Gujarat eyaletlerinde kaydedildiğini aktardı.
Sağlık Bakanı, enfekte olan 20 bin 277 hastanın tedavi altında olduğunu, 19 bin 73 hastanın da iyileştiğini belirtti.
Covid-19 salgınının ikinci dalgasıyla mücadele eden ülke, "kara mantar" olarak bilinen mukormikoz vakalarında büyük bir artış kaydetmişti.
Sağlık Bakanlığına göre, son iki aydır ülkedeki mukormikoz enfeksiyonu vakaları düşüş eğilimi gösteriyor.
Kara mantar hastalığının bağışıklık sistemi zayıf olan kişileri etkilediği ifade ediliyor.
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