Hindistan’ın dışında da görülmeye başladı: Covid-19’u atlatanlar bu hastalıkla mücadele ediyor

25 Temmuz 2021 Pazar, 13:06

Hindistan Covid-19 salgınından sonra kara mantar hastalığı ile mücadele ediyor. Hindistan Sağlık Bakanlığı, kara mantarla mücadele edenlerin yüzde 85’i Covid-19’u atlatan kişiler olduğunu açıkladı. Ülkede temmuz ayına kadar kara mantar hastalığı nedeniyle 4 bin 300'den fazla insan hayatını kaybetti.

Hindistan’ın ikinci krizinin kara mantar olduğu vurgulanan haberde, mukormikoza hastalığının yüzde kalıcı hasara, görme kaybına ve ölüme neden olduğu belirtildi. Koronavirüs nedeniyle bağışıklığı düşen kişilerde görülen kara mantar hastalığının ölüm oranının yüzde 50 seviyesinde olduğu aktarıldı.

Mukormikoza’nın Hindistan’ın yanı sıra Nepal, Afganistan, Mısır ve Umman'da da görüldüğü kaydedildi.

“ACI ÇOK YÜKSEKTİ”

CNN International’a konuşan Srinivas isimli kişi, en kötüsünün Covid-19 olduğunu düşündüğü ancak daha sonra sol gözüne acıyla bir ağrı girdiğini ifade etti. “Gözümü bile açamadım, acı çok yüksekti” diyen adam, “Daha sonraki günlerde gözümden ve burnumdan kan akmaya başladı. Hastaneye gittim ve enfekte olmuş dokuları ve parçaları aldılar” dedi.