HKP, parti binalarına “diploma nerede?” pankartı astı

29 Nisan 2021 Perşembe, 19:38

Geçtiğimiz yıllarda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yükseköğrenim diplomasının bulunmadığı, hatta lise diplomasının da yükseköğrenim görmeye uygun olmadığı yönünde birçok girişimde bulunan Halkın Kurtuluş Partisi, son olarak da Erdoğan’ın mezun olduğu iddia edilen Eyüp Lisesi’nden talep ettikleri diplomanın kendilerine verilmemesi üzerine sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunmuş, daha sonra da Tayyip Erdoğan’ın yükseköğrenim diplomasını aldığı iddia edilen Marmara Üniversitesi’nden Erdoğan’ın diplomasını talep etmişti.

Bu girişimler gündemdeki yerini korurken bugün, HKP İstanbul ve İzmir İl Örgütlerinin binalarına “Soru Bir: Diploma Nerede?” yazılı pankartlar asıldı.

Pankartlarla ilgili HKP’nin resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul ve İzmir İl Örgütlerimize yeni pankartlarımızı astık... 2002'den beri söylüyoruz: Bu AKP’giller, bu Kaçak Saray Taifesi kanuni, meşru bir siyasi parti değildir! Bunlar, Ortaçağcı ve de çıkar amaçlı bir suç örgütüdür! Peşlerini bırakmayacağız! #DiplomaNerede" ifadeleri kullanıldı.