HKP'den çift maaş alan devlet görevlilerine suç duyurusu

29 Nisan 2021 Perşembe, 13:34

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı ve aynı zamanda Kuveyt Türk Katılım Bankası Yönetim Kurulu üyesi Nadir Alparslan’ın elde ettiği toplam aylık gelirinin 176 bin 727 lira olduğunu açıklamıştı.

Yavuzyılmaz’ın açıklamasının ardından Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları harekete geçti. HKP avukatları, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan hakkında, “Görevi Kötüye Kullanma” suçlarını işledikleri gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

“DUDAK UÇUKLATAN MAAŞLAR”

HKP avukatları tarafından Başsavcılığa verilen dilekçede, “Son zamanlarda üst düzey bürokratların, Belediye Başkanlarının v.b. ayrı ayrı kurumlardan almış oldukları yüksek maaşlar kamuoyunun gündemini meşgul etmektedir. En son Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın dört ayrı kurumdan aldığı yüksek maaşlar gündeme oturmuştur. Asgari Ücretin net 2 bin 825 lira 90 kuruş olduğu ülkemizde; bu kadar yüksek, 'dudak uçuklatan', 'Maaş Saltanatı', 'Uçuk' maaşlar Kamuoyunun gündemine oturması, insanların kafalarında soru işaretleri uyandırması, insanları öfkelendirmesi son derece normaldir” denildi.

“SAVCILAR, SORUŞTURMA BAŞLATMALI”

Dilekçede, Cumhuriyet Savcıları’nın resen soruşturma başlatması gerektiği yerde suç duyurusunda bulunmak zorunda kalındığına vurgu yapıldı. Dilekçenin devamında, “Anayasa’nın Kanun Önünde Eşitlik başlıklı 10. Maddesinin 4 ve 5’nci fıkraları Devlet organlarının, idare makamlarının hiçbir kimseye hiçbir yönden iltimas geçemeyeceğini düzenlemiştir” denildi. Suç duyurusuna konu olan olayın Anayasa’ya aykırılık teşkil ettiği belirtildi.

“3 AYDAN 1 YILA HAPİS CEZASI” TALEP EDİLDİ

HKP avukatları dilekçede yetkililerin Görevi Kötüye Kullandıkları gerekçesiyle 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasını talep etti. Dilekçede, Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın eşitsiz, haksız, kamu vicdanına aykırı durumdan yararlandığına dikkat çekilerek, “Amiri pozisyonundaki Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakanları ve Bakan Yardımcıları Cumhurbaşkanı sıfatıyla atayan Recep Tayyip Erdoğan’da Anayasanın amir maddesine aykırı hareket etmişler, bulundukları makamları kötüye kullanmışlardır” ifadelerine yer verildi.

HKP avukatları yetkililer hakkında acilen soruşturma yürütülerek kamu davası açılmasını ve Kamuoyuna belgeleri açıklayan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın bilgisine başvurulmasını talep etti.

“ALDIKLARI HER KURUŞU ÖDEYECEKLER”

Suç duyurusunun ardından HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Sait Kıran Ankara Adliyesi önünde açıklama yaptı. Kıran şu ifadelere yer verdi:

“Halkımıza, İşçilerimize 2 bin 825 lira gibi açlık, sefalet ücretini reva görenler kendi yandaşlarına ise gözlerini kırpmadan 176 bin TL aylık gelir dolayısıyla haksız kazanç sağlayabilmektedir. Bu ücretlerde halkımızın altınterinden biriktirilen deyim yerindeyse yetimlerimizin hakkı olan hazinemizden karşılanmaktadır. Bu açık bir vurgunculuktur, yolsuzluktur, kayırmacılıktır. Halkın Kurtuluş Partisi bu ülkenin gerçek halksever, yurtsever, vatansever partisi olarak bütün haksızlıklara, yolsuzluklara karşı çıktığı gibi bu konuda da mücadelesini yapıyor ve inanıyoruz ki ergeç bu yolsuzluğu, bu kayırmacılığı yapanlar bağımsız yargı önünde yargılanacaklar ve aldıkları her kuruşu faiziyle birlikte tekrar halkımıza ödemek durumunda kalacaklar.”