HKP peşini bırakmıyor: "Soygun yapmak üzere örgütlenmiş bir grup"

29 Haziran 2021 Salı, 14:09

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), MEB’deki yaşanan skandalla ilgili soruşturmanın genişletilmesi için daha önce açılan davaya ek dilekçe verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kardeşi Oktay Selçuk’un ve Selçuk Özdemir’in yönetim kurulunda olduğunda İnova Akademi Bilişim Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adlı şirketini, son iki yılda başta özel okullar olmak üzere birçok kuruma 25 Milyon 678 bin 159 liralık satış yaptığı iddia edildi.

HKP avukatları Ziya Selçuk, Oktay Selçuk ve Selçuk Özdemir hakkında “Görevi Kötüye Kullanma, İrtikâp, Kamu Görevlisinin Ticareti, Nüfuz Ticareti” suçlarından soruşturma yapılması için dava açmıştı.

Bakan Selçuk’un kardeşinin ortağı Bilişim Garajı Kurucusu Selçuk Özdemir kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından Halkın Kurtuluş Partisi’ne (HKP) Twitter’dan “Bakanlık içinde soygun yapmak üzere örgütlenmiş bir grup var” diye yanıt vermişti.

“AÇIKÇA BİR İTİRAFTIR”

HKP avukatları, Selçuk Özdemir’in “Bakanlık içinde soygun yapmak üzere örgütlenmiş bir grup var” şeklindeki açıklaması üzerine soruşturmanın genişletilmesi için daha önce açılan davaya ek dilekçe verdi. Dilekçede, “Bu açıkça bir itiraftır. Şüphelinin bu hususu aydınlatmak üzere dinlenmesi, vereceği bilgi ve belgelere göre soruşturma genişletilerek suça karışanlar hakkında dava açılması gerekmektedir” denildi.

“SORUŞTURMA GENİŞLETİLMELDİR”

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen dilekçe sonrasında HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Sait Kıran açıklama yaptı.

Kıran şunları söyledi:

"Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve onun kardeşinin Oktay Selçuk, Selçuk Özdemir hakkında şikâyette bulunmuştuk. Bu şikâyetimizden sonra Özdemir, Partimizin sosyal medyadaki hesaplarına bir cevap gönderdi. Bu cevapta açık bir itirafta bulundu. Aynen şöyle dedi: 'Bakanlık içinde soygun yapmak üzere örgütlenmiş bir grubun bizi alet etmeye çalıştığı pisliğe bir gram bulaşmayı bırakın Hoca’nın bakanlığından önce de sonra da bu toplum için boyumuzu aşan neler yaptığımızı göreceğinizi düşünüyorum.'

Bu açık bir itiraftır. Bu nedenle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına soruşturmanın genişletilmesi talebiyle bir başvuruda bulunduk. Bu şüphelinin açık itirafının değerlendirilerek soruşturmanın genişletilmesi ve gereken kişiler hakkında kamu davası açılması için talepte bulunduk.

Biz suç duyurusunda bulunduktan sonra Oda Tv’de yayınlanan bir habere göre, Daha önce Vakıfbank’tan işlem yaptığı belirtilen İnova Şirketinin aslından doğrudan doğruya MEB’den bu işlemi aldığını yani Vakıfbank perde olarak kullanılmış, doğrudan doğruya MEB Ziya Selçuk kardeşinin yönetim kurulunda olduğu şirkete para aktarımında bulunmuştur. Bu hususun da araştırılmasını dilekçemizde belirttik.

Hep belirttiğimiz gibi AKP’giller iktidarının bütün yetkilileri yolsuzluğa, suça, kanunsuzluğa bulaşmış durumdalar.

“YOLSUZLUKLARA, HAKSIZLIKLARA KARŞI MÜCADELE EDİYORUZ”

Halkın Kurtuluş Partisi olarak bütün yolsuzluklara, haksızlıklara karşı mücadele ediyoruz. Bunu bir görev olarak algılıyoruz. Tarihe ve toplumumuza karşı sorumluluğumuzun gereğini yapıyoruz. Selçuk Özdemir eğer söylediklerinde samimiyse, yani gerçekten 'Bakanlık içinde soygun yapmak üzere örgütlenmiş' ve kendileri içinde bulunmadığı bir grubu biliyorsa bunu belgeleriyle ve bilgileriyle birlikte kamuoyu ile paylaşmalıdır. Ya da bizim gibi cesaret gösterip suç duyurusunda bulunmalıdır. Bunun dışında söylediklerinin, yazdıklarının hiçbirinin bir değeri kıymet-i harbiyesi yoktur."