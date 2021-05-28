HKP yöneticileri ifadeye çağrıldı
HKP İstanbul İl Örgütü binasına asılan ve son zamanlarda Türkiye kamuoyunda merak edilen çeşitli soruları içeren pankartlar, gece yarısı polis ekipleri tarafından indirildi.
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) İstanbul İl Örgütü binasına asılan ve son zamanlarda Türkiye kamuoyunda merak edilen çeşitli soruları içeren pankartlar, gece yarısı polis ekipleri tarafından indirildi. HKP Yöneticileri ifadeye çağrıldı.
Halkın Kurtuluş Partisi’nin Fatih İlçesi Aksaray Semtinde bulunan HKP İstanbul İl Örgütü Binasına “Soru Bir: Diploma Nerede?”, “Soru iki: Amerika’da boynuna takılan Yahudi Cesaret Madalyası nerede?”, “Soru üç: 128 milyar dolar ve 208 ton altın nerede?” ve “Soru Dört: Kolombiya’da Yakalanan 5 Ton Kokaini İzmir Limanı’nda Alacak Kimdi?” pankartları asılmıştı.
Bu gece yarısı operasyonuyla HKP İstanbul İl Örgütü binasında asılı bulunan pankartlar indirildi. Konuyla ilgili HKP Yöneticileri ifadeye çağrıldı.
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