HKP Genel Sekreter Yardımcısı, pankartlar nedeniyle gözaltına alındı

21 Mayıs 2021 Cuma, 16:30

HKP, parti genel merkezi ve il binalarına “Soru bir: diploma nerede” ve “Soru iki: Amerika’da boynuna takılan Yahudi Cesaret Madalyası nerede?” pankartları asmıştı. Bu pankartlara dün “Soru üç: 128 milyar dolar ve 188 ton altın nerede?” pankartı eklendi. Ancak, İzmir Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı üzerine pankartlar indirilmek istendi. Pankartları indirmeyeceklerini söyleyen HKP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir İl Başkanı Çolak, “cumhurbaşkanına hakaret” gerekçesiyle gözaltına alındı. Gözaltına alındığı sırada HKP üyeleri ise parti binalarından “Halkız, halklıyız, yeneceğiz”, “Baskılar bizi yıldıramaz” ve “Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek” sloganları attı.

‘HAKARET İÇERİYOR’

İzmir Cumhuriyet Savcısı tarafından verilen talimatta “ima yolu ila cumhurbaşkanına hakaret edildiğini” belirtmesi ise dikkat çekti. Talimatta, “İma yolu ile cumhurbaşkanına hakaret içerdiği değerlendirilen pankartlar doğrultusunda Halkın Kurtuluş Partisi İzmir İl Başkanı Av. Tacettin Çolak’ın cumhurbaşkanına hakaret suçundan şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınması, pankartların fotoğraflanmasının yapılması, parti görevlileri ile görüşülerek pankartların rızaen teslim alınarak muhafaza edilmemesi halinde el konulması, yapılan işlemlerden sonra ek talimat alınması ile tahkikat evraklarının ikmalen gönderilmesi rica olunur” denildi.