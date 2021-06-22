HKP'den Bakan ve yetkililer hakkında suç duyurusu

22 Haziran 2021 Salı, 15:01

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), PTT Eski Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, PTT Genel Müdürlüğü’nden Sorumlu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Enver İskurt, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İç Denetim Başkanı Mutlu Karaca Aybar, Diğer İç Denetçiler ve suça karıştığı tespit edilecek diğer kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

“NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK, ZİMMET”LE KAMU ZARARI SUÇLAMASI

HKP avukatları, PTT ve Bakanlık yetkililerin, “Nitelikli Dolandırıcılık”, “Zimmet”, “Kişilerin Malları Üzerinde Usulsüz Tasarruf”, “Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması”, “Denetim Görevinin İhmali”, “Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi”, “Görevi Kötüye Kullanma” suçlarını işlediklerini belirterek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

HKP avukatları tarafından Başsavcılığa verilen dilekçede, Sayıştay raporunda yer alan bilgilere yer verildi. Dilekçe’nin devamında TBMM KİT Komisyonundaki görüşmelerde PTT Genel Müdürü Hakan Gülten’in, PTT’nin 2019’da 1 milyar 218 milyon, 2020’de ise 741 milyon lira zarar ettiği açıklamasına yer verildi.

“KAMU DAVASI AÇILMALI”

Dilekçede Halkın Kurtuluş Partisi’nin hukuki yararı olduğuna dikkat çekildi. Konuyla ilgili Parti programına yer verilen dilekçede, “Müvekkil parti bu suç duyurusunda bulunarak tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenlerden hesap sorulmasına olanak sağlamaktadır” denildi. HKP avukatları dilekçede, Bakanlık ve PTT yetkilileri hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılmasını talep etti.

SAYIŞTAY RAPORUNDA YER ALAN OLAYLARI ANLATTI

Suç duyurusuna ilişkin HKP Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Av. Ayça Okur açıklama yaptı.

Okur Sayıştay raporunda yer alan olayları şöyle sıraladı:

1. PTT 2017 yılında 641 milyon 900 bin lira, 2018 yılında 215 milyon 700 bin lira kar elde ederken ne oldu da 2019 yılında 1,2 milyar lira zarar etti.

2. 2019 yılındaki bu zararla birlikte PTT'nin 2,75 milyar liralık özkaynaklarının yüzde 43,5'i kaybetti.

3. Ayrıca PTT tarafından önce ihale edilen sonrasında da çeşitli gerekçelerle feshedilen işler nedeniyle de kurumun kasasından çıkan 223 milyon 926 bin lira boşa gitti.

4. Sayıştay raporuna göre, 2018 yılında PTT yönetiminin katılım bankası kurma kararı hayata geçirilemedi ve danışmanlık hizmeti için harcanan kaynaklar da boşa gitti.

5. Varlık Fonu’na devredildikten sonra zarar etmeye başlayan PTT, KİT’ler içinde en çok zarar eden kurumlardan biri oldu. Son iki yıllık zarar 1 milyar 959 milyon TL oldu.

6. Sayıştay raporunda 2018 ve 2019 yıllarında PTT'nin bağlı ortaklarının hiçbirinin teftiş programına alınmadığı da görüldü.

7. Sayıştay, 3 milyon 500 bin lira dolandırıcılık yapıldığını, 22 milyon liranın akıbetinin ise belli olmadığını raporladı.

8. Sayıştay, PTT'nin kayıp paralarını da araştırarak, kredi kartı hizmetlerinde dolandırıcılık yapıldığını tespit etti.

9. 64 kişinin 3 milyon 600 bin lira tutarında haksız kazanç elde ettiği ve paraları kuruma iade etmedikleri ortaya çıktı. Müfettişler olayı “dolandırıcılık” olarak nitelendirdi.

10. Müfettişin hazırladığı soruşturma raporunda, bu işlemlerden dolayı 21 kişinin bilinçli, 43 kişinin örgütlü olarak suistimal yaparak idare parasının mal edinip haksız kazanç sağladıkları, toplam 64 kişi tarafından gerçekleştirilen bu tutarın 3,6 milyon TL olduğu belirtiliyor.

“SAVCILAR, DAHA NE OLSUN SORUŞTURMA BAŞLATMAK İÇİN”

E savcılar, Daha ne olsun soruşturma başlatmak için. Biz yine üzerimize düşeni yapıyoruz, kendiniz re’sen başlatamıyorsanız soruşturmayı deyin ki HKP’nin suç duyurusu var, ona istinaden harekete geçtik. Ama onu da diyemiyorsanız Halkın Kurtuluş Partisi iktidara geldiğinde suç dosyaları içinde, görevini ihmal edenler dosyaları içinde sizin de isimleriniz geçtiğinde şaşırmayın. Kaygılanmayın da. Biz sizin gibi görevi ihmal etmez, lalettayin soruşturma yapmayız: Lehinize de aleyhinize de tüm delilleri toplar, dünyanın en hakkaniyetli yargılamasını halk önünde yaparız. O zaman elinizdeki kehribar tesbihlerle dua mı edersiniz, kamuya verdiğimiz zarar ne kadarmış, bunun cezası ne kadarmış diyerek yıl mı sayarsınız, onu da siz bilirsiniz."