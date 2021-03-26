Hollanda polisinden ırkçı mesaj: Bir Türk daha eksildi!

26 Mart 2021 Cuma, 10:14

Hollanda'da, Rotterdam Designcollege'de eğitim gören 16 yaşındaki Hümeyra Ergincanlı, 16 Aralık 2018'de okuldan dönerken eski erkek arkadaşı Bekir E. (32) tarafından öldürülmüştü.



Hümerya'yı öldüren Bekir E., cezaevinde

Hümeyra Ergincanlı, rahatsız edildiği için polise şikayette bulunmuş ancak şikayetleri Hollanda polisi tarafından dikkate alınmamıştı.

POLİSLER HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

AA'da yer alan Hollanda yerel medyasında çıkan habere göre, Rotterdam teşkilatına bağlı polisler hakkında WhatsApp gruplarında "ırkçı konuşmalar" yaptıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

"BİR TÜRK DAHA AZALDI"

Soruşturma kapsamında polislerin, ülkedeki azınlıklara, göçmenlere ve Afrikalılara yönelik ırkçı ve ayrımcı ifadeler kullandıkları tespit edildi. Polislerden birinin, okuldan çıktığı sırada öldürülen Hümeyra Ergincanlı için "Bir Türk daha azaldı" ifadesini kullandığı kaydedildi.

KINANMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİLER

Rotterdam polis şefi Fred Westerbeke, Hümeyra Ergincanlı'nın ölümü üzerine kullanılan ifadenin kınanması gerektiğini ve "aşağılayıcı" olduğunu söyledi. Westerbeke, polislerin kınandığını ve haklarında başlatılan soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.