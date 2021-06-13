Hollanda - Ukrayna maçı saat kaçta, nerede, hangi kanalda?

13 Haziran 2021 Pazar, 09:49

Euro 2020’de günün son maçında Hollanda, Johan Cruijff Arena’da Ukrayna’yı ağırlayacak. 22.00’de başlayacak maçı Felix Brych yönetecek ve yardımcılıklarını Mark Borsch ve Stefan Lupp üstlenecek.

2016’da elemeleri geçemeyerek turnuvaya katılamayan Hollanda, turnuvaya galibiyetle başlamak istiyor. Tarihinde ilk kez 2012’de Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılan Ukrayna ise bu turnuvayla birlikte üst üste üçüncü kez finallerde yer alacak.

Mücadele TRT1, TRT 4K, trtizle.com ve trtspor.com.tr/euro2020'den naklen yayınlanacak.



