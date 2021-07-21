Hollanda’dan 10 gollü galibiyet

21 Temmuz 2021 Çarşamba, 16:28

Olimpiyatların açılış gününde kadınlar futbol karşılaşmalarında altı maç geride kaldı. F Grubu’nda yer alan Hollanda ve Zambiya’nın karşılaşması 13 gole sahne olurken, Hollanda yeni bir rekorun sahibi oldu.

Rakibinin ağlarını 10 kez havalandıran Hollanda, olimpiyat tarihinde bir maçta en çok gol atan takım unvanını elde etti.

Karşılaşmada Vivianne Miedema dört gol, Lieke Mertens iki gol kaydetti. Hollanda’nın diğer golleri ise Shanice Janice van de Sanden, Jill Roord, Lineth Beerensteyn ve Victoria Pelova’dan geldi.

Tarihinde ilk kez olimpiyatlara katılım hakkı elde eden Zambiya’da ise Barbra Banda hat-trick yaparak takımının tüm gollerini atan oyuncu oldu.

EV SAHİBİ TAKILDI

Olimpiyatın ev sahibi Japonya, ilk maçında berabere kaldı. Christine Sinclair’ın altıncı dakikada attığı golle öne geçen Kanada, üstünlüğünü maçın büyük bölümünde korurken 84. dakikada Mana Iwabuchi’nin attığı golle karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

OKYANUSYA DERBİSİNDE AVUSTRALYA KAZANDI

Günün bir diğer maçında ise Avustralya ve Yeni Zelanda karşı karşıya geldi. 20. dakikada Tameka Yallop'un attığı golle öne geçen Avustralya, 33. dakikada Samantah Kerr’in attığı golleskoru 2-0'a getirdi. Avustralya, 90+1’de Gabriele Rennie’nin golüne engel olamadı.

24 Temmuz’da oynanacak ikinci maçların programı şöyle:

10.30: Şili – Kanada

11.00: Çin – Zambiya

11.30: İsveç – Avustralya

13.30: Japonya – Britanya

14.00: Hollanda – Brezilya

14.30: Yeni Zelanda - Amerika