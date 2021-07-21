Hollanda’dan 10 gollü galibiyet
2020 Tokyo Olimpiyatları’nda ilk maçına çıkan Hollanda Kadın Futbol Takımı, Zambiya’yı 10 golle mağlup ederek rekor kırdı.
Olimpiyatların açılış gününde kadınlar futbol karşılaşmalarında altı maç geride kaldı. F Grubu’nda yer alan Hollanda ve Zambiya’nın karşılaşması 13 gole sahne olurken, Hollanda yeni bir rekorun sahibi oldu.
Rakibinin ağlarını 10 kez havalandıran Hollanda, olimpiyat tarihinde bir maçta en çok gol atan takım unvanını elde etti.
Karşılaşmada Vivianne Miedema dört gol, Lieke Mertens iki gol kaydetti. Hollanda’nın diğer golleri ise Shanice Janice van de Sanden, Jill Roord, Lineth Beerensteyn ve Victoria Pelova’dan geldi.
Tarihinde ilk kez olimpiyatlara katılım hakkı elde eden Zambiya’da ise Barbra Banda hat-trick yaparak takımının tüm gollerini atan oyuncu oldu.
EV SAHİBİ TAKILDI
Olimpiyatın ev sahibi Japonya, ilk maçında berabere kaldı. Christine Sinclair’ın altıncı dakikada attığı golle öne geçen Kanada, üstünlüğünü maçın büyük bölümünde korurken 84. dakikada Mana Iwabuchi’nin attığı golle karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
OKYANUSYA DERBİSİNDE AVUSTRALYA KAZANDI
Günün bir diğer maçında ise Avustralya ve Yeni Zelanda karşı karşıya geldi. 20. dakikada Tameka Yallop'un attığı golle öne geçen Avustralya, 33. dakikada Samantah Kerr’in attığı golleskoru 2-0'a getirdi. Avustralya, 90+1’de Gabriele Rennie’nin golüne engel olamadı.
24 Temmuz’da oynanacak ikinci maçların programı şöyle:
10.30: Şili – Kanada
11.00: Çin – Zambiya
11.30: İsveç – Avustralya
13.30: Japonya – Britanya
14.00: Hollanda – Brezilya
14.30: Yeni Zelanda - Amerika
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