Hollanda'dan Afgan göçmen kararı

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 14:03

Hollanda'nın bu kararı, Hollanda'nın da dahil olduğu Avrupa Birliği'nin (AB) altı üye devleti tarafından Avrupa Komisyonu'na hitaben göçmenlerin geri gönderilmesi konusunda yazılan mektubun içeriğiyle çelişiyor.

AB'nin altı üye devleti, AB'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu'na bir mektup yazarak, yasa dışı Afgan sığınmacıların geri gönderilmelerinin engellenmemesini talep etmişti.

Hollanda Adalet Bakanı Yardımcısı Ankie Broekers-Knol parlamentoya gönderdiği mektupta, Hollanda'nın Afganistan'la ilgili politikasını Ekim'de güncellemeyi planladığını ancak oradaki "hızla kötüleşen durumun ışığında" şimdi bu kararı verdiklerini belirtti.

'DONDURMAYA KARAR VERDİM'

Broekers-Knol, "Durum, böyle değişimler ve gelişmelerden geçiyor. Gelecek zamanda durum çok belirsiz olduğu için kararları ve sınır dışı etme uygulamalarını dondurmaya karar verdim" dedi.

TALİBAN, TOPRAK KAZANIMLARINI ARTIRMIŞTI



ABD ve NATO güçlerinin Afganistan'dan 31 Ağustos'ta tamamen çekilme kararı almasından sonra, katı şeriat kurallarını tekrar yürürlüğe sokmak için savaşan Taliban ülkedeki toprak kazanımlarını artırmıştı.