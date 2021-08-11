Hollanda'dan Afgan göçmen kararı
Hollanda, yasa dışı Afgan göçmenler konusundaki tutumunu değiştirerek, Hollanda'ya sığınan Afganistan vatandaşlarını Afganistan'daki hızla kötüleşen durum nedeniyle önümüzdeki altı ay boyunca sınır dışı etmeyeceğini açıkladı.
Hollanda'nın bu kararı, Hollanda'nın da dahil olduğu Avrupa Birliği'nin (AB) altı üye devleti tarafından Avrupa Komisyonu'na hitaben göçmenlerin geri gönderilmesi konusunda yazılan mektubun içeriğiyle çelişiyor.
AB'nin altı üye devleti, AB'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu'na bir mektup yazarak, yasa dışı Afgan sığınmacıların geri gönderilmelerinin engellenmemesini talep etmişti.
Hollanda Adalet Bakanı Yardımcısı Ankie Broekers-Knol parlamentoya gönderdiği mektupta, Hollanda'nın Afganistan'la ilgili politikasını Ekim'de güncellemeyi planladığını ancak oradaki "hızla kötüleşen durumun ışığında" şimdi bu kararı verdiklerini belirtti.
'DONDURMAYA KARAR VERDİM'
Broekers-Knol, "Durum, böyle değişimler ve gelişmelerden geçiyor. Gelecek zamanda durum çok belirsiz olduğu için kararları ve sınır dışı etme uygulamalarını dondurmaya karar verdim" dedi.
TALİBAN, TOPRAK KAZANIMLARINI ARTIRMIŞTI
ABD ve NATO güçlerinin Afganistan'dan 31 Ağustos'ta tamamen çekilme kararı almasından sonra, katı şeriat kurallarını tekrar yürürlüğe sokmak için savaşan Taliban ülkedeki toprak kazanımlarını artırmıştı.
Video Haberler
- Skandal görüntüleri canlı yayınladı: 48 bin lira ceza
- Marmara Denizi’nde bir ilk
- Yollar çöktü, direk devrildi, araçlar sürüklendi
- Yüzüne aldığı darbeyle kanlar içinde yere yığıldı
- Metroda sokak müzisyeni ile yurttaş arasında gerginlik
- Köpeği sopayla öldüresiye dövdü
- İstanbul'da patlama!
- Sarıyer'de su alan teknedeki 8 kişi kurtarıldı
- Bodrum'da yangın çıktı! Ekipler harekete geçti
- Düğün konvoyunun önünü trenle kestiler
En Çok Okunan Haberler
- Provokasyon! Akşener'e Sivas'ta sözlü saldırı
- Burhan Kuzu'ya seks kaseti ile şantaj
- İstanbul'da patlama!
- Kaybolan Rus öğrenciden acı haber
- Bahçeli istemişti, Erdoğan duyurdu: İşte baraj puanları
- Yükselecek mi düşecek mi? Kapalıçarşı esnafı açıkladı
- Ailesi dahil 20 kişinin tacizine uğradı
- CHP'den yeni 'Mehmet Şimşek' açıklaması
- Paramount Otel için karar verildi
- Dündar'dan bakan danışmanları hakkında bomba iddia