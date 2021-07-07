Hollandalı gazeteci Peter R de Vries silahlı saldırıya uğradı
Hollandalı ünlü gazeteci Peter R de Vries, başkent Amsterdam’da uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Hollanda medyası, bir şüphelinin Amsterdam'ın güneyinde tutuklandığını, ancak bunun henüz polis tarafından doğrulanmadığını bildirdi.
Gazeteci Peter R de Vries, başkent Amsterdam’da silahlı saldırıya uğradı. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırının Lange Leidsedwarsstraat'ta düzenlendiği ve de Vries’ın ağır şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. De Vries’in Hollanda kamu yayın kuruluşu NOS’taki bir televizyon programından çıktıktan sonra saldırıya uğradığı ifade edildi.
?Polis, şüphelinin açık tenli, ince yapılı, koyu yeşil kamuflaj ceketli ve siyah şapkalı bir erkek olduğunu aktarırken, vatandaşlardan söz konusu tarife uyan saldırgana yaklaşmamaları ve gördükleri yerde polisi aramalarını istedi.
Televizyon programlarında sık sık yorum yapan 64 yaşındaki de Vries, Hollanda'da yaptığı suç soruşturmalarıyla tanınıyor. De Vries, 1983 yılında Freddy Heineken'in kaçırılması da dahil olmak üzere çok sayıda yüksek profilli davayı ele almıştı. De Vries ayrıca, 2005 yılında Aruba'da Natalee Holloway'in ortadan kaybolmasını araştıran çalışmasıyla 2008'de güncel olaylar kategorisinde uluslararası Emmy Ödülü kazanmıştı.
Hollanda medyası, bir şüphelinin Amsterdam'ın güneyinde tutuklandığını, ancak bunun henüz polis tarafından doğrulanmadığını aktardı.
Video Haberler
- Saman balyası yüklü tır cayır cayır yandı
- Yaralı şahinleri iyileştirip özgür bıraktı
- Yamaç paraşütçüsü, kalkış sırasında düşüp kolunu kırdı
- Lastiği patlayan kamyon devrilerek alev alev yandı
- 'Yazlık Saray' yorumu: Yapılabilinir. Yani ne olacak?
- 36 yolcu taşıyordu! Korku dolu anlar
- AKP'li Ünal ile görüşmüşlerdi! Yuhalanarak kovuldular
- Bahşiş için düğün konvoyunu durduran kişiyi dövdüler
- Komşusuna kızdı! 400 bin liralık otomobili böyle çizdi
- Yavru tilkiyle arıcının dostluğu
En Çok Okunan Haberler
- Exxen'le anlaştığı öne sürülen Müge Anlı'dan açıklama
- Akbank mobil çöktü mü? Akbank'tan açıklama geldi
- Aşı olmayanlara ilk kötü haber geldi
- Yaşamına son veren İlyas Tetik'i üzen olay
- Soylu'nun istifası iddiasında Binali Yıldırım ayrıntısı
- AKP'de büyük kopuş yaşandı! Son anket sonuçları kritik
- Emniyetten kimlik genelgesi: Fotoğrafsız gidilemeyecek
- Diyanet, israfta tam gaz ileri
- Kredi yapılandırmada yeni yönetmelik
- Türkiye 'Delta plus'ı konuşurken şimdi de yeni panik