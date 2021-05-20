Hopa’ya dolgu hançeri: Metrekarelerce alan doldurulmak isteniyor
Artvin’de Hopa sahili metrekarelerce doldurulmak isteniyor. Bölge sakinleri projeye karşı yıllardır mücadele ediyor. Önceki dönem AKP’nin yönettiği Hopa Belediyesi tarafından 2014 yılında hazırlanan proje, belediye CHP’ye geçince de iptal olmadı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan dolgu projesinin imar planlarına karşı bölge sakinleri dava açtı. Davanın bilirkişi keşfi yarın yapılacak. Bölge sakinleri, dava kapsamında hazırladığı dilekçede Hopa’da 67 bin 800 kamyonun gezeceğine dikkat çekerek “Köylerde taşocağı açılacak” dedi.
DOLGU MALZEMESİ NEREDEN?
Dava dilekçesinde Hopa sahilinde denizin dolması ve denizde kirlilik oluşmasının yurttaşların denize erişiminin engellenmesine yol açaçağı ifade edildi. Planda alanın nereden çıkarılacak malzemeyle doldurulacağının belirtilmediği vurgulanan dilekçede, “Dolgu malzemesi ya orman alanından ya da bağcılık, çay, fındık gibi bölgeye özel ürün alanından sağlanacaktır. Proje kapsamında kullanılcak dolgu malzemesi için yaklaşık 1 milyon 350 bin metreküp malzeme kullanılacağı düşünülmektedir. 67 bin 500 kamyonun sefer yapacağı bir proje planlama ilkelerine aykırı olarak hazırlanmıştır” denildi.
Dilekçede özetle, hazırlanan planlar iptal edilmezse telafisi imkânsız sonuçlar doğacağı belirtilerek planın iptal edilmesi istendi. Dava kapsamında yarın bilirkişi keşfi yapılacak. Bölge sakinleri dün sosyal medya üzerinden “Hopa sahiline dokunma” kampanyası başlattı. Paylaşılan mesajlarda, “Hopa sahilini yeniden dolduracak, denizimizi bizden kopartacak, iskelemizi elimizden alacak, köylerimizi taşocağıyla kaplayacak olan dolgu projesine karşıyız” denildi.
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