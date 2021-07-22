HPV aşı dayanışması büyüyor, ücretsiz aşı teklifi de Meclis'e sunuldu
Kısa bir süre önce HPV aşının ücretsiz bir şekilde devlet tarafından uygulanması talebiyle başlatılan dayanışma kampanyası büyüyerek devam ediyor. Ayrıca aşının ücretsiz karşılanmasına dair teklif de Meclis'e sunuldu.
Tokat'ın Zile ilçesinde Eczacı Cem Kılınç'ın başlattığı HPV aşı kampanyası kısa zamanda büyüdü. Yüzden fazla kadının toplanan bağışlarla HPV aşısı karşılandı. Üç doz halinde uygulanan aşının toplam ücreti ise 2.085 TL.
Dayanışma kampanyasının ulaştığı kişilerden biri de, verdiği söyleşiyle Türkiye'nin gündemine oturan Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yaşayan Merve Akpınar oldu.
Aşılamaya Devam Ediyoruz??— Cem Kılınç (@kcemeren) July 21, 2021
Hentbolcu kardeşimiz Merve'yi geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz bisikletçi yoldaşımız Umut Gündüz anısına az önce aşıladık??
İki boyun eğmeyen genci böyle buluşturduk??
Geçmiş olsun Merve??
Dayanışma Yaşatır?#UmutaSesOl #hpvaşısıücretsizolsun pic.twitter.com/aCM7qTJOtu
Kampanyanın hukuk sürecinde de Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, uygulanan aşıların ücretinin SGK tarafından karşılanması için başvuruda bulundu. Dernek, ayrıca yürüttüğü "HPV Aşısı Ücretsiz Olsun" imza kampanyasına da çağrıda bulunuyor.
Yaşam hakkımıza sahip çıkıyoruz.— Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği (@oncecocukkadin) July 9, 2021
Aşımızı istiyoruz.
HPV aşısı, ulusal bağışıklama programına dahil edilmelidir.#HPVAşısıÜcretsizOlsun
İmzalarınız için adres????https://t.co/mG4Es36Hk1 pic.twitter.com/ujEmEXxLbB
Öte yandan HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, HPV aşısının 9-12 yaş arası çocuklara ve erişkinlere ücretsiz uygulanması ile 2022'nin “HPV ile Mücadele ve Farkındalık Yılı” ilan edilmesi için kanun teklifini Meclis'e sundu.
HPV aşısının 9-12 yaş arası çocuklara ve erişkinlere ücretsiz uygulanması ile 2022’nin “HPV ile Mücadele ve Farkındalık Yılı” ilan edilmesi için kanun teklifi verdik. @oncecocukkadin pic.twitter.com/wa9uQGlvw5— Muazzez ORHAN (@Muazzezorhn) July 22, 2021
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