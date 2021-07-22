HPV aşı dayanışması büyüyor, ücretsiz aşı teklifi de Meclis'e sunuldu

22 Temmuz 2021 Perşembe, 19:30

Tokat'ın Zile ilçesinde Eczacı Cem Kılınç'ın başlattığı HPV aşı kampanyası kısa zamanda büyüdü. Yüzden fazla kadının toplanan bağışlarla HPV aşısı karşılandı. Üç doz halinde uygulanan aşının toplam ücreti ise 2.085 TL.

Dayanışma kampanyasının ulaştığı kişilerden biri de, verdiği söyleşiyle Türkiye'nin gündemine oturan Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yaşayan Merve Akpınar oldu.

Aşılamaya Devam Ediyoruz??



Hentbolcu kardeşimiz Merve'yi geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz bisikletçi yoldaşımız Umut Gündüz anısına az önce aşıladık??



İki boyun eğmeyen genci böyle buluşturduk??



Geçmiş olsun Merve??



Dayanışma Yaşatır?#UmutaSesOl #hpvaşısıücretsizolsun pic.twitter.com/aCM7qTJOtu — Cem Kılınç (@kcemeren) July 21, 2021

Kampanyanın hukuk sürecinde de Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, uygulanan aşıların ücretinin SGK tarafından karşılanması için başvuruda bulundu. Dernek, ayrıca yürüttüğü "HPV Aşısı Ücretsiz Olsun" imza kampanyasına da çağrıda bulunuyor.

Yaşam hakkımıza sahip çıkıyoruz.

Aşımızı istiyoruz.

HPV aşısı, ulusal bağışıklama programına dahil edilmelidir.#HPVAşısıÜcretsizOlsun

İmzalarınız için adres????https://t.co/mG4Es36Hk1 pic.twitter.com/ujEmEXxLbB — Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği (@oncecocukkadin) July 9, 2021

Öte yandan HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, HPV aşısının 9-12 yaş arası çocuklara ve erişkinlere ücretsiz uygulanması ile 2022'nin “HPV ile Mücadele ve Farkındalık Yılı” ilan edilmesi için kanun teklifini Meclis'e sundu.