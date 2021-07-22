HPV aşı dayanışması büyüyor, ücretsiz aşı teklifi de Meclis'e sunuldu

Kısa bir süre önce HPV aşının ücretsiz bir şekilde devlet tarafından uygulanması talebiyle başlatılan dayanışma kampanyası büyüyerek devam ediyor. Ayrıca aşının ücretsiz karşılanmasına dair teklif de Meclis'e sunuldu.

Murathan Demircioğlu
22 Temmuz 2021 Perşembe, 19:30
HPV aşı dayanışması büyüyor, ücretsiz aşı teklifi de Meclis'e sunuldu
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Tokat'ın Zile ilçesinde Eczacı Cem Kılınç'ın başlattığı HPV aşı kampanyası kısa zamanda büyüdü. Yüzden fazla kadının toplanan bağışlarla HPV aşısı karşılandı. Üç doz halinde uygulanan aşının toplam ücreti ise 2.085 TL. 

Dayanışma kampanyasının ulaştığı kişilerden biri de, verdiği söyleşiyle Türkiye'nin gündemine oturan Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yaşayan Merve Akpınar oldu.

Kampanyanın hukuk sürecinde de Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, uygulanan aşıların ücretinin SGK tarafından karşılanması için başvuruda bulundu. Dernek, ayrıca yürüttüğü "HPV Aşısı Ücretsiz Olsun" imza kampanyasına da çağrıda bulunuyor.

Öte yandan HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, HPV aşısının 9-12 yaş arası çocuklara ve erişkinlere ücretsiz uygulanması ile 2022'nin “HPV ile Mücadele ve Farkındalık Yılı” ilan edilmesi için kanun teklifini Meclis'e sundu.


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