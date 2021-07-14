Hrant Dink davasında yeni gelişme: Gerekçeli karar açıklandı

Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davayla ilgili gerekçeli kararını açıklandı.

AA
14 Temmuz 2021 Çarşamba, 11:13
Hrant Dink davasında yeni gelişme: Gerekçeli karar açıklandı
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İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davayla ilgili gerekçeli kararını açıkladı.

Dink'in öldürülmesine ilişkin davadan dosyası ayrılan FETÖ lideri Fetullah Gülen ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 11 firari sanığın kaçak sayılarak mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.

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