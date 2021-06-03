HSK seçimleri Cumhur İttifakı'nı gerdi

03 Haziran 2021 Perşembe, 02:00

TBMM’deki HSK seçimleri sırasında iktidar ile muhalefet uzlaştı ancak kulislerde bu uzlaşının yankıları sürüyor. İktidar kanadı “TBMM’deki HSK üye seçimlerinde AKP’nin ‘hamle hatası’ yaptığı, bu hatanın da Elitaş’ın o süreçte muhalefet ile olan diyaloğundan kaynaklandığı” ileri sürülüyor. Elitaş’ın bu diyaloğunun ilerleyen zamanda MHP ile AKP birlikteliğini zedeleyebileceğine işaret ediliyor.

AKP ve MHP, 2018 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde ittifak kurmuştu. Ancak o dönem AKP’li bazı isimlerin, kendi seçim bölgelerinde, “MHP’yle olan ittifakı yok saymaya, MHP’li adayların faaliyetlerini engellemeye çalıştıkları” konuşulmuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de seçim çalışmaları kapsamında gittiği Kayseri’de o dönem “sürpriz bir şekilde” AKP’nin milletvekili adaylarına sert tepki göstermiş ve “MHP’yi dışlamaya gücünüz yetmeyecektir. Fitneye düşmeyin, MHP üzerinde oyun oynamaya kalkmayın. Bunu böyle bilin” sözleriyle seslenmişti. Bahçeli’nin bu ifadelerinin hedefinde “Elitaş’ın olduğu” da gündeme gelmişti. Seçim sonrasında da Elitaş, Erdoğan tarafından AKP Grup Başkanvekilliği görevine getirilmemişti.

‘BAŞA DÖNÜLDÜ...’

Ancak Elitaş, AKP’nin son olağan kurultayının ardından yeniden AKP grup başkanvekili oldu. Kulislerde, AKP’deki bu görev değişiminin nasıl yankı bulacağı konuşulurken, iktidar kanadında Elitaş’ın yeniden grup başkanvekilliği görevine getirilmesi konusunda “Elitaş’ın deneyiminden yararlanılmak istendi” değerlendirmeleri yapılmıştı. Ancak TBMM’deki HSK seçimlerinden sonra “Elitaş’ın tutumu nedeniyle, AKP ve MHP arasındaki sürecin en başa, 2018 dönemine dönebileceği” kaygısı yaşanıyor.

‘YANLIŞ YAPILDI...’

TBMM’deki HSK seçimlerinde muhalefetin üç üyesinin ikisi İYİ Parti’den seçildi. İktidar kanadı, seçimler sonrasında HSK’de oluşan tablo ile “AKP’nin hamle hatası yaptığına” dikkat çekiyor. İktidar kanadında, “HSK’de AKP’nin 3, İYİ Parti’nin 2, CHP ve MHP’nin 1’er üyesi var. AKP’nin parlamentodaki sandalye sayısı ile İYİ Parti’nin sandalye sayısı eşit ya da birbirine yakın mı? Hayır. Neden iki üye CHP’den değil de İYİ Parti’den? Oluşan bu orantısız tabloya AKP’den ‘kim onay vermiştir?’ İYİ Parti’nin neden neredeyse AKP kadar HSK’de üyesi bulunmaktadır” tepkisi gösteriliyor. İleride benzer bir uzlaşı durumunun Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliği için de oluşabileceğine dikkat çekiliyor.

‘ROL KAPMAYA ÇALIŞIYOR’

AKP’de, Elitaş’ın yeniden grup başkanvekili olmasının ardından “diğer grup başkanvekillerine karşı TBMM’de rol kapmaya çalıştığı” da ileri sürülüyor. “AKP’nin grup yönetiminde belli bir uyumun söz konusu olduğu ancak bu uyumu Elitaş’ın bazen bazı hamlelerle bozduğu” iddia ediliyor. Örnek olarak da HSK seçimleri gösteriliyor. Aslında HSK seçimleri için “başka bir grup başkanvekillinin muhalefet ile görüşmeleri yürütmek üzere görevlendirildiği ancak daha sonra Elitaş’ın devreye girdiği” iddia ediliyor.

BİLGİÇ, ELİTAŞ’A SÖZ VERMEMİŞTİ

TBMM Genel Kurulu’nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Sedat Peker’den 10 bin dolar alan siyasetçi var” iddiası üzerinden önceki akşam tartışma yaşandı. Tartışma sırasında AKP’li Meclis Başkan Vekili Sadi Bilgiç’in AKP Grupbaşkanvekili Mustafa Elitaş’a söz vermemesi üzerine ikili arasında da kısa süreli gerginlik yaşandı. Bunun üzerine Elitaş, Bilgiç’i Meclis İçtüzüğü’ne uymamakla suçladı. Elitaş, itirazlarının dinlenmemesi üzerine, “Üzülerek ifade ediyorum, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde İçtüzük kalmamış” dedi. Bilgiç de “Sayın Elitaş, rica ediyorum, lütfen. Yani genel kurulda, Meclis’te İçtüzük kalmamış falan. Bunun yolu bu değil” dedi. İkilinin arasındaki tartışmanın ardından Elitaş, Özel’in sözlerini gerekçe göstererek “sataşma”dan söz aldı ve kürsüye geldi. Burada da Bilgiç’e tepki gösteren Elitaş, “Sayın Meclis Başkan Vekili’nin İçtüzük’ü iyi bir şekilde okumasını tavsiye ediyorum. Özellikle de Sayın Meclis Başkanımıza bu tavsiyemi iletiyorum” dedi.