Yolsuzluğa itiraz eden MHP’liler partiden kovuldu
Çorum’un İskilip İlçesinde MHP’li belediye başkanına yolsuzluk iddiası ile suç duyurusunda bulunan MHP’li belediye meclis üyelerinin partileri ile ilişiği kesildi.
Çorum'un MHP'li İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük hakkında usulüne uygun olmayan işler yaptığı iddiasıyla 5’i MHP’li 4’ü AKP'li meclis üye suç duyurusunda bulundu.
MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, suç duyurusunda bulunan 3 MHP’li Meclis Üyesi Mehmet Sözer, İsmail Suakıtıcı ve Erol Kambur’un, partileri ile ilişiklerinin kesildiğini duyurdu.
İHRAÇ İŞLEMİ BAŞLATILDI
Öte yandan Karapıçak, partinin iç tüzüğüne aykırı davranmak, “ağır disiplinsizlik” suçu işlemekten dolayı 3 belediye meclis üyesinin parti disiplin kuruluna sevk edildiğini ve haklarında ihraç işlemi başlatıldığını aktardı.
NE OLMUŞTU?
İskilip'in MHP’li Belediye Başkanı Ali Sülük hakkında MHP’li ve AKP'li belediye meclis üyeleri yolsuzluk ve usulsüzlük yaptığı iddiası ile suç duyurusunda bulunmuştu.
Dokuz belediye meclis üyesinin imzası ile yapılan suç duyurusunda, belediyede yapılan iş ve işlemlerle ilgili, belediyeye bağlı işletmeler olan mezbahane, marangozhane, düğün salonu, tamirhane gibi birimlerde yapılan işlerle ilgili olarak, çok ciddi yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının mevcut olduğu ileri sürüldü.
İçişleri Bakanlığı müfettişleri bu iddialar üzerine İskilip Belediyesi'nde incelemelerde bulunmuş, inceleme sonunda tutulan raporu Danıştay’a göndermişti. Danıştay’dan gelecek karar bekleniyordu.
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