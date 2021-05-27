HSK üyeliğine seçme kararı Resmi Gazete'de

27 Mayıs 2021 Perşembe, 07:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, idari yargı hakim ve savcıları arasından HSK üyelikleri sona eren Halil Koç ve Mehmet Akif Ekinci ile Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı İbrahim Kolcu ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından HSK üyeliklerine seçildi.



Üyelik seçimlerinin, Anayasa'nın 159'uncu maddesi ile 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince yapıldığı belirtildi.

3 BİN 70 HAKİM VE SAVCININ YENİ GÖREV YERLERİ

Öte yandan HSK Birinci Dairesi’nin 25 Mayıs 2021 tarihli, 2582 “Adli Yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı ve 488 ‘İdari yargı hakim ve savcısının atama kararı da Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararla toplam 3 bin 70 hakim ve savcının yeni görev yerleri belirlendi.