Hulki Cevizoğlu Kanal İstanbul'u destekledi, yandaşlar böyle sevindi
Gazeteci Hulki Cevizoğlu'nun katıldığı bir televizyon programında "Ben Kanal İstanbul’a evet diyen bir Atatürkçüyüm" demesi AKP çevresini sevindirdi.
CNN Türk’te Akıl Çemberi programına katılan Hulki Cevizoğlu, AKP'nin büyük tepkilere rağmen hayata geçirme ısrarını sürdürdüğü Kanal İstanbul projesini savundu.
"Ben Kanal İstanbul'a evet diyen bir Atatürkçüyüm" diyen Cevizoğlu, "Bunu benim gibi birisinin söylemesi çok önemli. Kanal İstanbul tartışmasını başka noktalara getirerek, arkalarına Atatürkçüleri alarak muhalefet yapma döneminin bitmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
METİNER VE YENİ AKİT'İ SEVİNDİRDİ
Hulki Cevizoğlu'nun bu sözleri AKP'li Mehmet Metiner ve Atatürk karşıtlığıyla bilinen dinci Yeni Akit gazetesinin hayli sevinmesine yol açtı.
Cevizoğlu'nun sözlerini haberleştiren Yeni Akit, Kanal İstanbul'un "önem"ini anlattığı sözlerine dikkat çekip "Atatürkçü geçinen partiler de Kanal İstanbul üzerinden sahte söylemlerle rant peşinde koşmayacaktır. Arkalarına Atatürk’ü alarak siyaset yapan muhalefetin artık ortadan kalkması gerekir” sözlerini aktardı.
AKP'li Mehmet Metiner de Cevizoğlu'na bu sözleri nedeniyle sosyal medya hesabı üzerinden "Senin gibi Atatürkçü baş göz üstüne Hulki Cevizoğlu!" diyerek seslendi.
Video Haberler
- Çok konuşulacak 'AK Pandemi' videosu
- Antalya'da trafikte skandal görüntüler
- İstanbul'da baskın anı! İçerisi böyle görüntülendi
- Trafik kazasında can pazarı! Yaralılar var
- Erdoğan ve İmamoğlu anmada bir arada
- Taksicinin vurulma anı kameraya böyle yansıdı
- Kuduz vaşak dehşeti! Eşine yapışan hayvana silah çekti
- Afiş de tıpkı 128 milyar dolar gibi uçup gitti
- Arkasından gizlice yaklaşıp dehşeti yaşattı
- Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
En Çok Okunan Haberler
- Güney Kore'den 'Bitcoin' kararı
- İstanbul'a uyarı: Dışarı çıkmamakta fayda görüyorum
- Koca, illere göre vaka haritasını paylaştı
- Son seçim anketi: Durum yüzde 40'a 39!
- Çok çarpıcı aşı anketi: İşte aşıya karşı olanların oranı
- SP, kadın kolları bir erkeğe emanet
- Yeşilçam'ın usta ismi Erol Demiröz yaşamını yitirdi
- Ekonomist Uğur Gürses: Savaş çıksa dolar yok
- CHP'li Torbalı Belediye Başkanı yaşamını yitirdi
- Fransa'da uçak düştü!