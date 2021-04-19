Hulki Cevizoğlu Kanal İstanbul'u destekledi, yandaşlar böyle sevindi

19 Nisan 2021 Pazartesi, 13:11

CNN Türk’te Akıl Çemberi programına katılan Hulki Cevizoğlu, AKP'nin büyük tepkilere rağmen hayata geçirme ısrarını sürdürdüğü Kanal İstanbul projesini savundu.





"Ben Kanal İstanbul'a evet diyen bir Atatürkçüyüm" diyen Cevizoğlu, "Bunu benim gibi birisinin söylemesi çok önemli. Kanal İstanbul tartışmasını başka noktalara getirerek, arkalarına Atatürkçüleri alarak muhalefet yapma döneminin bitmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

METİNER VE YENİ AKİT'İ SEVİNDİRDİ

Hulki Cevizoğlu'nun bu sözleri AKP'li Mehmet Metiner ve Atatürk karşıtlığıyla bilinen dinci Yeni Akit gazetesinin hayli sevinmesine yol açtı.

Cevizoğlu'nun sözlerini haberleştiren Yeni Akit, Kanal İstanbul'un "önem"ini anlattığı sözlerine dikkat çekip "Atatürkçü geçinen partiler de Kanal İstanbul üzerinden sahte söylemlerle rant peşinde koşmayacaktır. Arkalarına Atatürk’ü alarak siyaset yapan muhalefetin artık ortadan kalkması gerekir” sözlerini aktardı.

AKP'li Mehmet Metiner de Cevizoğlu'na bu sözleri nedeniyle sosyal medya hesabı üzerinden "Senin gibi Atatürkçü baş göz üstüne Hulki Cevizoğlu!" diyerek seslendi.



