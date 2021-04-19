Bakan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'u 'can ve mal güvenliği' ile savundu
Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AKP'nin tepkilere rağmen sürdürdüğü 'Kanal İstanbul' ısrarını "büyük tehlike" iddiasıyla savundu.
Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımında sona yaklaşılan Kuzey Marmara Otoyolu incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.
Bakan Adil Karaismailoğlu, konuşmasında sözü iktidarın İstanbul'da tepkilere rağmen hayata geçirme ısrarını sürdürdüğü Kanal İstanbul projesine getirip "Elbette Marmara Bölgesi'nin gelecek resminde yer alan en stratejik ve katma değerli proje, yapımına kısa bir süre sonra başlayacağımız Kanal İstanbul olacaktır" dedi.
Bakan Karaismailoğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu'nu tamamladık, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü gelecek yıl açarak Marmara ringini tamamlayacağız. Elbette Marmara Bölgesi'nin gelecek resminde yer alan en stratejik ve katma değerli proje, yapımına kısa bir süre sonra başlayacağımız Kanal İstanbul olacaktır. Dünyada yük trafiği artarken denizyolu taşımacılığı önemini artırarak Orta Koridor'un ve Kuzey Güney Koridoru'nun kesişiminde bulunan İstanbul, dünya ticaretinin odak şehri haline gelirken Boğazlar'dan geçen yük miktarının her yıl artacağı da açıkça görülmektedir. Yani, tehlikenin boyutları çok daha büyüdü. Bundan böyle canımız da güvende değil, malımız da çevremiz de. İşte bu yüzden Kanal İstanbul'u inşa ederek hem dünya ticaretindeki iddiamızı kuvvetlendireceğiz, hem de dünya mirası İstanbulumuzu ve İstanbulluları her yönden güvence altına alacağız" diye konuştu.
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