Southampton, Everton ve Brondby kulüplerinden LGBT’ye destek

10 Ağustos 2021 Salı, 15:29

Southampton, Everton ve Brondby kulüpleri, Hummel ile işbirliği yaparak sporda kapsayıcılık bilincini artırmak için özel olarak tasarlanmış gökkuşağı temalı ısınma formalarını kullanacağını açıkladı. Hummel, Kopenhag 2021 World Pride ve şirketin merkezi olan Danimarka'da gerçekleşen EuroGames'in bir parçası olarak LGBTQ+ topluluğunu desteklemek amacıyla futbol kulüpleriyle işbirliği yapmıştı.

Hummel CEO'su Allan Vad Nielsen yaptığı açıklamada, "Futbol ve spor herkes içindir ve bunu hep birlikte kaınıtlamak zorundayız. Geçtiğimiz yıllarda spora katılımı teşvik etmek için çeşitli projelere destek verdik ve bunu sürdürmeyi planlıyoruz. Sporun farklı milletlerden, dinlerden, kültürlerden ve cinsiyetlerden insanları birbirine bağlama konusunda eşsiz bir yeteneği var. Bu yeni gökkuşağı tasarımıyla farklı kulüplerden antrenörleri, oyuncuları ve taraftarları bir araya getirmek istiyoruz" dedi.

Everton taraftarı, geçmişte eşçinsel olduğunu açıklayan orta saha oyuncusu Thomas Hitzlsperger'e, destek içerikli mesajlar ve videolar yayınlamıştı. Everton ve Southampton arasında oynaynacak karşılaşmanın ardından, ısınma formaları LGBTİ+ hareketini destekleyen kurumlar için yardım toplama amacıyla açık artırmada satışa sunulacak.