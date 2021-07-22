Premier Lig'de cinsel istismar vakasında yeni gelişme
The Sun'da yer alan habere göre, çocuklara cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gündeme gelen Premier Lig oyuncusunun eşi, evi terk etti.
Çocuklara cinsel istismarda bulunduğu şüphesiyle tutuklanan futbolcunun eşi, aile evini terk etti. Polis evde çok sayıda eşyaya el koydu.
31 yaşındaki Everton oyuncusu soruşturma sürerken kulübü tarafından açığa alındı. İngiltere basınından The Sun'ın haberinde karısının, futbolcunun tutuklanmasından birkaç gün önce evi terk ettiği söyleniyor.
Ancak oyuncunun ebeveynlerinin ve kız kardeşinin, şu anda bir destek mesajı olarak “güvenli bir evde” onunla birlikte kaldığına inanılıyor.
Soruşturma, birkaç hafta önce şikayet alan uzman memurlar tarafından yürütülüyor.
Taraftarların ürettiği spekülasyonlar, orta saha oyuncusu Fabian Delph'in sosyal medyada yanlış bir şekilde söz konusu oyuncu olarak adlandırılmasına yol açtı.
The Sun Gazetesi'ne konuşan bir tanık 'Delph için birkaç gün çok zor geçti. O tamamen masum, Everton oyuncunun ismini vermeyi reddetti bu durum da işi başka bir duruma getirdi.' dedi.
İzlanda medyası ise cinsel taciz iddiaları nedeniyle tutuklanan futbolcunun Sigurdsson olduğunu ifade etti. Everton'da 31 yaşında sadece iki oyuncu yer alıyor. Delph'in temize çıkmasından sonra iddiaların göbeğinde Sigurdsson var.
Kefaletle serbest bırakılmadan önce Manchester polisi tarafından evine baskın düzenlenerek tutuklanan 31 yaşındaki futbolcunun ismi ise hala açıklanmadı.
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