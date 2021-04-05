"Tarihçi" Mustafa Armağan: "Montrö'nün fesih süreci başlayacaktır"

05 Nisan 2021 Pazartesi, 11:18

İktidar cephesinden gelen Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni tartışmaya açan çıkışlar sonrası Cumhuriyet ve Atatürk karşıtlığı ile bilinen çevreler de konuyla ilgili çağrılarını açıkça dillendirmeye başladı.

AKP'ye yakın Albayrak Medya grubunun dergilerinden Derin Tarih'in kısa süre öncesine kadar Genel Yayın Yönetmenliğini yapan Mustafa Armağan, Twitter hesabından "Montrö'nün nasıl feshedilebileceğini" açıkladı.

Armağan, şu ifadeleri kullandı:

"Emekli amiraller Montrö'yü de okumamış. Madde 28'e göre bal gibi feshedilir. Öyle mantıksız bir sözleşme ki, tadilini zorlaştırıyor ama feshine kapıyı sonuna kadar açıyor. Madde 28, 20 yıl dolunca taraflardan biri FESİH İHBARNAMESİ gönderirse 2 yıl içinde fesholunacaktır diyor.

Madde 28 Öztürkçeye çevireceğim diye bulanıklaştırılmış ama anlaşılabiliyor. Süre 20 yıl 20 yıl içinde fesih ihbarnamesi yapılmamışsa sonrasında sona erdirme (fesih) ön-bildirimi (ihbarnamesi) herhangi bir zamanda yapılabilir. Fransa'ya yapılacak, o da ilgili taraflara bildirecek.

Türkiye Cumhuriyeti de Montrö Sözleşmesinde Akit (imzacı) devletlerden biri olarak 28. maddeye binaen Montrö'nün feshini istediğine dair ihbarnameyi Fransa'ya gönderecek ve Montrö'nün fesih süreci başlayacaktır. Bu kadar önünde bir engel yok. Yeter ki çıkarımıza olsun. Topunuz Gelin."