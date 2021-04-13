İBB Başkanı İmamoğlu duyurdu: İBB’den kısmi kapanma düzenlemesi

13 Nisan 2021 Salı, 23:19

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'kısmi kapanma' kararları sonrası İstanbul'da toplu ulaşıma yeni düzenleme yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbullu hemşehrilerimizin dikkatine" diyerek yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığınca alınan yeni pandemi kısıtlamaları göz önünde bulundurularak, İBB tarafından İstanbul’da toplu ulaşımla ilgili yeni düzenlemeler yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

Paylaşımda düzenlenen konular şöyle duyuruldu:

İBB olarak toplu ulaşımda yarın itibarıyla ‘yoğun saat’ uygulamasına geçilecektir.

Tüm toplu taşıma sistemleri sokağa çıkma yasağının 3 saat öncesinden itibaren (16:00-19:00 arası) tam kapasite hizmet verecektir.

18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın İstanbulkartları Cumhurbaşkanlığı kararı gereği ulaşıma kapatılacaktır.

İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde: