İBB Halk Ekmek Başkan Vekili Özgen Nama: Hedefimiz günde 200 bin pide üretmek

12 Nisan 2021 Pazartesi, 02:00

İstanbul’da ramazanda fırınlarda satılacak 365 gramlık sade pidenin fiyatı 4 TL olarak belirlenirken İBB’ye bağlı Halk Ekmek, aynı gramajdaki pideyi 1.5 TL’den satışa sunacağını duyurdu. Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan İBB Halk Ekmek AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, “Yardımlaşmayı yaymak bilinciyle, ramazan ayının da ruhuna uygun olarak, fiyatı maliyetinin altında tuttuk. Önceliğimiz kent yoksulluğuyla mücadele ve ihtiyaç sahibi yurttaşlarla dayanışma. Bu temel ilkeyle hareket ediyoruz” dedi. Pidelerin Halk Ekmek büfelerinden satışa sunulacağını kaydeden Nama, “Her gün öğleden sonra gidip Halk Ekmek büfelerinden pideler alınabilecek. Hedeflediğimiz miktar ise günlük 200 bin pide üretip satmak” diye konuştu.

Pide fiyatının yurttaşlar tarafından olumlu karşılandığını söyleyen Özgen Nama, “Derin bir yoksulluğun yaşandığı bu dönemde İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun bu hamlesi ciddi bir memnuniyet sağladı. Bir vatandaş 5 pide alıp 20 TL ödeyeceğine 7 buçuk TL ödeyecek. Oradan elde ettiği 12 buçuk TL’yi 12 aya yaydığımızda yaklaşık 350 TL civarında bir kâr ettiklerini görüyoruz. 350 TL ile de o ay en az 4 kere evinin mutfağına kırmızı et sokabilecek. Bu katkımızın bir anlamı var. Belediyecilik hizmetlerinde kâr amacı güdülmez” diye konuştu.

Özgen Nama, İstanbul Fırıncılar Odası ile İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile de anlaşmaya vardıklarını belirtti.