İBB, İstanbul meydanları için yaptığı oylamanın sonuçlarını açıkladı

13 Kasım 2020 Cuma, 12:26

İBB'nin Taksim, Bakırköy ve Salacak meydanları için yapılan projelerle ilgili yaptığı halk oylamasının sonuçları belli oldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sonuçları şu ifadelerle duyurdu:

"İstanbul'un meydanları için düzenlediğimiz tasarım yarışmasının halk oylamasında toplam 352.784 oy kullanıldı. Taksim ve Bakırköy Meydanları ile Salacak Sahili'nin tasarım yarışmasına ve oylama sürecine tasarımlarıyla, fikirleriyle katkı sunan herkese teşekkürler."

İstanbul'un meydanları için düzenlediğimiz tasarım yarışmasının halk oylamasında toplam 352.784 oy kullanıldı.



Taksim ve Bakırköy Meydanları ile Salacak Sahili'nin tasarım yarışmasına ve oylama sürecine tasarımlarıyla, fikirleriyle katkı sunan herkese teşekkürler. pic.twitter.com/H4vAPU4tV1 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 13, 2020

Anket sonuçlarına göre kazananlar projeler şöyle:

Salacak’ta 42 numaralı proje,

Taksim’de 15 numaralı proje,

Bakırköy’de 12 numaralı proje.

'FARKLI TALEPLERE CEVAP VEREBİLECEK BİR BULUŞMA NOKTASI'

Yapılan ankette Taksim Meydanı için 15 numaralı proje 86 bin 597 oy aldı. Projenin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Projemizde Taksim Meydanı’nın Gezi parkı ile bütünleşerek farklı taleplere cevap verebilecek bir buluşma noktası haline gelmesini hedefledik.

Cumhuriyet Anıt’ının meydan içindeki konumunu güçlendirmek için Cumhuriyet Caddesi ve AKM yönündeki iki eksen ağaçlarla gölgelenmiş konforlu yürüme ve dinlenme alanlarına dönüştürüldü. Böylece bu iki eksenin meydanı desteklemesi sağlandı.

Gezi Parkı’nın daha aktif kullanılması için parkın zaman içinde kaybettiği iki özelliği parka yeniden kazandıracağız. Projemizde önerilen yaya köprüsü hem Gezi’nin devamında Boğaz’a bakan manzara teraslarının hatırasını canlandırıyor, hem de AKM ve Atatürk Kitaplığı gibi kültür mekanları ile bağlantı kurarak Gezi’yi Maçka Parkı’na bağlıyor. Böylece meydana ve Gezi’ye yeni bir perspektif kazandırmayı hedefliyoruz. Yaya köprüsünün bir diğer katkısı da yakın dönemde artan turizm baskısını dengeleyecek şekilde Gezi Parkı ve Taksim ile Maçka ve Nişantaşı arasında yeni bir bağlantının kurulacak olmasıdır."

'BİR KÜLTÜR ROTASI'

Bakırköy için yapılan oylamada 12 numaralı proje 24 bin 782 oy aldı. "Proje alanının mekânsal tasarımına başlamadan önce alanın çevresiyle birlikte kentsel bellek izinde ulaşılabilirlik kurgusu ele alınmıştır" ifadelerinin yer aldığı proje açıklamasında şu sözler kullanıldı:

"Öneri proje, Bakırköy’ün tarihle içiçe durumunun kentli tarafından farkedilmesi, benimsenmesi ve gündelik hayatın olağan akışı içerisinde onun bir parçası haline getirilmesi amacıyla bir kültür rotası fikri üzerinden şekillenir.

Kültür Rotası sahil hattından başlayan ve Fildamı Sarnıcı’na kadar uzanan kesintisiz bir yaya promenadıdır. Bu promenadın gündelik yaşamla en kuvvetli şekilde temas ettiği bölüm ise Ebuzziya – Fahri Korutürk Caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı’dır.

Kültür rotası, yalnızca tarihi yapılara ve kalıntılara değil, anılara da temas eder. Bu bağlamda tren yolu; gerek meydan ile kentin güney bölümünü ayıran çok kuvvetli bir eşik olarak, gerekse Bakırköy halkının hafızasında barındırdığı son derece kuvvetli referansı ile önemli bir anı mekan olarak ele alınmıştır."

'DOLGU ALANININ GRİLİĞİNE KARŞI'

Oylamada Salacak için oy çokluğu elde eden proje ise 51 bin 405 oyla 42 numaralı proje oldu. Projenin açıklamasında şunlar aktarıldı:

"Salacak siluetinin eşsiz güzelliğinin arkasında yeşil örtü ile örtünmüş falezler yer alır. Bu görüntü, dünyada eşi az görülen bir doğa oluşumudur. Kıyının kara ile kavuştuğu bu muazzam doğa, yapılan dolgu alanlar ile koparılmıştır. Dolgu alanın griliğine karşı önerilen tasarım falezlerin yeniden kıyıya kavuştuğu, doğanın özgün yaklaşımından ilham alır. Eşsiz siluetin kıyı boyunca devam edeceği, doğa ile bütünleşen bir izlek, yeşilin kıyıya sızması ile tasarlanır.

Kız Kulesi önündeki teraslamalar, falezlerin morfolojisinden esinlenerek, Üsküdar tarihi ile bütünleştirilir ve ağaçlarla desteklenerek, doğaya özgün oluşumuna kavuşturmak hedeflenir. Doğayı taklit eden bu tasarım, boğazın gücüne ve doğa olaylarına dayanıklı bir kıyı seyir alanı sunar.

Bugün Salacak, kıyı boyunca devam eden, sağlı sollu otoparklar, tesislerin şemsiye gibi özel eşyaları ile işgal edilmiş durumdadır. Otoparkların, yayaya engel oluşturan durumu yeniden ele alınarak, yaya yolunun genişletilmesi ile kıyıya erişimin mümkün olması hedeflenmiş; Nostaljik Tramvay ve bisiklet yolu ile kıyı deneyimi çeşitlendirilmiştir. Araç yolu 2 şeride düşürülmüş, toplu ulaşım ve yaya erişimi güçlendirilmiştir."