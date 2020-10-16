İBB Meclisi'nde damat tartışması: Ne geliyorsa başa damatlardan geliyor

16 Ekim 2020 Cuma, 08:27

İBB Meclisi ekim ayı oturumlarının üçüncü birleşimi 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında dün toplandı. Büyükçekmece Albatros bölgesinde ilçe belediyesine ait olan ve otel, rezidans yapılması planlanan arazinin İBB Meclisi’nde tartışmalar arasında "park" ilan edilmesine ilişkin kararın iade kararı görüşülürken sert tartışmalar yaşandı.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise yapılanların tamamen engelleme ve siyasi bir intikam olduğunu söyledi.

Dikey bahçelerin sökülmesi kararından sonra CHP’yi yeşil alan düşmanı olmakla itham edildiğini belirten Balyalı şunları söyledi:

“CHP’yi yeşil alan düşmanı olmakla itham eden bir muhalefet var burada. Ben şimdi size birkaç tane örnek getirdim, bakalım bunların altında kimlerin imzası var. Ali Sami Yen Stadı'nın olduğu yer, rezidanslar yükseliyor eski ve yeni hali. Burayı kim yaptı AK Parti yaptı. Burası Koru Florya isimli lüks binaların olduğu yer. Burası neydi donatı alanı. Kim aldı burayı damat, zaten milletin başına ne geliyorsa damatlardan geliyor. Şimdi ne oldu burası lüks konut. Yeşili seven arkadaşlar Yassı Ada’yı ne hale getirdi, dümdüz ada oldu orası. Dünyanın cenneti Kazdağları. Kaz Dağları’na altın madeni ruhsatını kim verdi, yeşili seven AK Parti. Geldiği nokta bu.”