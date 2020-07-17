İBB Meclisi’nden Ayasofya ile ilgili önemli karar: Müze fonksiyonu değiştirildi
Danıştay’ın UNESCO dünya miras listesinde olan Ayasofya’nın müze statüsünün ortadan kaldırılması ve ibadete açılması kararının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde bugün Ayasofya’ya ilişkin önemli bir karar alındı. Ayasofya’nın müze fonksiyonu değiştirilerek planlara ‘Ayasofya Camii ve Külliyesi’ olarak işlendi.
Mecliste çoğunluğa sahip AKP ve MHP grupları geçen pazartesi günü Ayasofya’nın imar planlarının “Ayasofya Camisi ve Külliyesi” olarak değiştirilmesini teklif etmişti. İlgili komisyona havale edilen teklif bugün İBB Meclis gündemine geldi.
Teklifte Fatih Cankurtaran Mahallesi’nde yer alan Ayasofya’nın imar planlarında ‘Ayasofya Camii-Müze’ fonksiyonunun değiştirilerek ‘Ayasofya Camii ve Külliyesi’ fonksiyonuna alınması istendi. Teklifin komisyon görüşünde Danıştay kararı anımsatıldı ve ‘Ayasofya Cami-Müze fonksiyonunun iptal edilerek ‘Ayasofya Kebir Camii Şerifi ve Külliyesi’ fonksiyonuna alınması uygun görüldü.
CHP’li meclis Üyesi Sedat Özkan teknik olarak daha önceden Ayasofya’nın planlara camii olarak işlendiğini anlattı. Teklif konuşmaların ardından oy birliğiyle kabul edildi.
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